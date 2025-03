George Russell trekt al een sombere conclusie voor Mercedes na de eerste kwalificatiesessie van het jaar. Volgens de Britse coureur kan niemand McLaren verslaan, omdat de Britse renstal ‘al zo’n groot gat heeft geslagen met de rest’. Russell denkt zelfs dat McLaren zich alvast helemaal kan focussen op de uitdager van 2026.

Hoewel McLaren na de testdagen in Bahrein al als de grootste kanshebber voor de wereldtitel werd bestempeld, werd de favorietenstatus van de Britse renstal met de kwalificatie in Melbourne echt bezegeld. Polesitter Lando Norris en P2 Oscar Piastri reden drie tienden harder dan elke andere coureur op de grid. George Russell doet daarom alvast een voor Mercedes sombere voorspelling.

LEES OOK: Piastri over strijd met Norris: ‘Zullen voordeel pakken als kans zich voordoet’

“McLaren heeft al zo’n groot gat geslagen naar de rest, ze zouden de ontwikkeling (van de MCL39, red.) kunnen stopzetten en zich al volledig op 2026 kunnen focussen”, vertelt Russell in Melbourne. “Het is moeilijk om dat gat te overbruggen.” Russell kwalificeerde zelf als vierde, en start morgen de race naast Max Verstappen.

Achteruitgang Red Bull

Volgens Russell is er een groot contrast tussen de huidige situatie van McLaren en hoe Red Bull er een seizoen eerder voor stond. Toen was het nog de Oostenrijkse renstal die als favoriet aan iedere racestart stond. “Red Bull begon toen het seizoen (2024, red.) zover voor op iedereen, maar ik denk niet dat andere teams hen uiteindelijk hebben ingehaald op het gebied van ontwikkeling. Ik denk dat ze een aantal dingen naar de auto hebben gebracht en achteruit zijn gegaan.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.