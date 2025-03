McLaren is het openingsweekend van het Formule 1-seizoen goed begonnen met een één-tweetje in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Oscar Piastri, die achter Lando Norris start, zal in ieder geval geen gas terugnemen en de strijd aangaan met zijn teamgenoot.

“Als er kansen zijn voor een van ons om voordeel te halen uit bepaalde situaties, dan zullen we dat doen, en we zijn vrij om dat te doen”, vertelt Oscar Piastri tijdens de persconferentie. “We willen beide voor de overwinning strijden, dat is duidelijk. Ik wil de race net zo graag winnen als Lando. Maar we zijn vrij om te racen.”

Nummer één regel

Een één-tweetje voor McLaren lag in de lijn der verwachtingen. Het team heeft zich dan ook goed voorbereid op het scenario voor de race van zondag. Lando Norris en Oscar Piastri starten vanaf de eerste startrij, met Max Verstappen op de derde plaats, direct achter de twee teamgenoten. Piastri wordt gevraagd hoe de gesprekken morgenochtend zullen verlopen en in hoeverre hij Norris het moeilijk mag maken, aangezien McLaren uiteraard alles in het werk wil stellen om de overwinning binnen te halen.

“We hebben natuurlijk al gesprekken gehad, want we zijn voorbereid. We weten dat we dit soort dingen vaker zullen meemaken gedurende het seizoen, dus er zijn letterlijk regels die we niet mogen overschrijden. Voor elk team, niet alleen McLaren, is de nummer één regel dat er geen contact mag zijn en dat je elkaar ruimte moet geven. Dus dat is niet anders.”

