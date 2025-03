In de rijke geschiedenis van de Formule 1 heeft een Australische coureur nog nooit een podiumplaats gehaald tijdens zijn thuisrace. Oscar Piastri, die net werd verslagen door teamgenoot Lando Norris tijdens de eerste kwalificatie van 2025, geeft de fans nu hoop.

Heel even had Piastri polepositie stevig in handen, met een tijd van 1:15.180. Totdat Norris de aanwezige fans, voorlopig, van een klein thuisfeestje onthield, door acht honderdsten onder de tijd van Piastri te gaan.

“Het is natuurlijk geweldig om het jaar op de eerste startrij te beginnen”, steekt Piastri na de kwalificatie van wal. “Al is het wel een positie verder naar achteren dan dat ik had gewild. Het was net niet genoeg in Q3, maar het is de start van nog een heel lang seizoen.”

Blij met eerste startrij

Het uiteindelijke verschil tussen de twee McLaren-coureurs was nog geen tiende. Hoe kwam het dat Piastri toch een klein beetje langzamer was dan de Brit? “In de derde sector verloor ik wat tijd vergeleken met mijn ronde in Q2”, vervolgt de thuisheld. “Ik had ook een lock-up en ging even van de baan tijdens mijn eerste ronde in Q3. Zo liet ik wel wat liggen, maar het was lastig voor iedereen in Q3. Dus ik ben blij dat ik op de eerste startrij sta.”

