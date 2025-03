McLaren heeft voorlopig de veelbesproken papaja-regels in de ijskast gezet. Volgens Lando Norris heeft hij toestemming van zijn team om tegen teamgenoot Oscar Piastri, die net zijn contractverlenging heeft ondertekend, te racen. ‘Ik hoop wel dat we eerlijk tegen elkaar zullen racen’, vertelt de Brit.

Vlak voor de aftrap van het raceweekend in Melbourne maakte McLaren bekend dat thuisheld Oscar Piastri voorlopig in de papajakleur blijft rijden. De Australiër tekende een meerjarige contractverlenging, waardoor McLaren de komende jaren op de diensten van Piastri kan blijven rekenen. “We zullen hier alle twee blijven rijden totdat we grijs worden”, grapt Norris over het nieuws van zijn teamgenoot. “We hebben mede hierdoor stabiliteit in het team, en dat is een groot voordeel ten opzichte van onze concurrentie.”

LEES OOK: Driemaal scheepsrecht voor Oscar Piastri? ‘Eén ding kun je nooit uitsluiten’

Of Piastri tijdens de rest van zijn tijd bij McLaren echter genoegen neemt met een eventuele positie als tweede coureur valt nog te betwijfelen. De uit Melbourne afkomstige coureur gaf eerder al aan mee te willen dingen naar de titel. Volgens Norris zijn de twee coureurs momenteel ook vrij om tegen elkaar te vechten.

Geen papaja-regels

“Er zijn geen papaja-regels”, verwijst Norris naar McLarens zogenoemde gedragsregels voor op de baan van vorig jaar. “We zijn vrij om tegen elkaar te racen. Dat willen we ook graag. Ik hoop wel dat we eerlijk tegen elkaar zullen racen en genoeg ruimte over zullen laten. Dat was ons sterkste punt vorig jaar, en dat moeten we ook zo houden.”

Piastri bevestigt in de FIA-persconferentie dat het binnen McLaren ‘duidelijk is hoe ze aan het seizoen gaan beginnen.’ De Australiër legt uit: “We starten weer vanaf nul. Uiteindelijk wie er het snelst is op de baan, is degene die wint en hoger eindigt.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.