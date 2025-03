Oscar Piastri heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarige contractverlenging bij McLaren. Het nieuws is bekendgemaakt vlak voor de Grand Prix van Australië, de openingsronde van het Formule 1-seizoen en de thuisrace van de Australiër. Het bevestigt volgens Mclaren ‘opnieuw de stabiliteit op lange termijn van het team in zijn streven naar verdere wereldkampioenschappen‘.

“Ik ben erg trots dat ik dit legendarische team nog vele jaren mag blijven vertegenwoordigen”, aldus Oscar Piastri in een verklaring op de website van Mclaren. “Het is een geweldig gevoel om te weten dat ik deel uitmaak van de langetermijnvisie van McLaren. Het team geloofde in mij toen we in 2022 tekenden, en de reis die we de afgelopen twee seizoenen hebben gemaakt om McLaren terug te brengen naar de absolute top van de sport was ongelooflijk.”

Mclaren-directeur Zak Brown vindt het ‘fantastisch’ om de verlenging van Piastri te bevestigen. “Hij is niet alleen een ongelooflijk getalenteerde coureur, maar zijn arbeidsethos en culturele fit binnen het team maakten het een goed idee om zijn tijd in papaja te verlengen.” De aankondiging van Piastri, naast de meerjarige contractverlengingen van Zak Brown, teambaas Andrea Stella en Lando Norris, bevestigt volgens Mclaren ‘opnieuw de stabiliteit op lange termijn van het team in zijn streven naar verdere wereldkampioenschappen’. “De verdere uitbreiding van onze samenwerking met Oscar is een symbool van ons geloof en vertrouwen in hem als coureur, evenals een weerspiegeling van onze gedeelde ambitie om samen onze strijd voor kampioenschappen voort te zetten”, voegt Mclaren-teambaas Andrea Stella eraan toe.

Samenwerking een genoegen

Piastri kwam in 2023 bij het team met een meerjarig contract, dat later dat jaar snel werd verlengd tot 2026. In 2020 won hij het Formule 3-kampioenschap, het jaar daarop het Formule 2-kampioenschap, waarna hij in 2023 de Formule 1 betrad als vervanger van Daniel Ricciardo in de papajakleurige McLaren. In zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport won hij een sprintrace en eindigde op het podium bij de Grand Prix van Japan en Qatar. Vorig seizoen won de 23-jarige Australiër de Grand Prix van Hongarije en Azerbeidzjan, met daarnaast podiumplaatsen in Monaco, Oostenrijk, België, Monza, Singapore en Qatar, evenals een Sprint-overwinning in Qatar. Hij was de enige coureur die elke raceronde van het seizoen 2024 voltooide en eindigde als vierde in het rijderskampioenschap, nipt achter Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Voor Stella was het een genoegen om de afgelopen twee seizoenen met Piastri samen te werken. “Hij is blijven bewijzen hoe indrukwekkend hij is in termen van zijn talent, vastberadenheid en werkethiek als coureur en zijn bijdrage aan ons team en onze cultuur als persoon”, is hij lovend.

Vechten voor wereldkampioenschap

Volgens Brown heeft McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri het beste rijdersduo op de grid. “In de afgelopen twee seizoenen hebben we gezien hoeveel aanwinst Oscar voor het team is, zowel op als naast de baan. Hij was absoluut fundamenteel in het toevoegen aan onze erfenis met het constructeurskampioenschap van 2024 vorig seizoen, dus we zijn allemaal enthousiast om te zien wat we de komende jaren kunnen doen terwijl we samen blijven vechten voor het wereldkampioenschap.”

Piastri kijkt reikhalzend uit naar komend seizoen, dat dit weekend wordt afgetrapt met een thuisrace voor de Australiër. “Ik ben opgewonden om als McLaren-coureur voor de grote prijzen te vechten en na de fantastische prestaties van vorig jaar heb ik er nog meer zin in om aan de scherpe kant te blijven.”

