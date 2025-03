Het aftellen naar het nieuwe Formule 1-seizoen kan beginnen: aankomende zondag staat de Grand Prix van Australië op de kalender. Het wordt alweer de derde thuisrace voor Oscar Piastri, die met McLaren voor het eerst als favoriet aan de start verschijnt. Toch rekent de 23-jarige Australiër zich allesbehalve rijk.

Oscar Piastri vermoedt dat de weergoden wel eens zijn grootste concurrent kunnen zijn. Op zondag slaat het weer namelijk volledig om: de zon verdwijnt en zware regenbuien trekken over Melbourne. Ook onweersbuien zijn niet uitgesloten en tot slot zorgt windkracht vijf voor een extra uitdaging die de coureurs te wachten staat. “Eén ding dat je nooit kunt uitsluiten, is het weer in Melbourne. Het weer zal anders zijn dan in Bahrein en elk uur kan het weer veranderen, als je het zo bekijkt”, licht Piastri toe in de persconferentie.

Statistiek niet in Piastri’s voordeel

Piastri is, ondanks zijn 23 jaar, inmiddels geen rookie meer. Komende zondag wordt alweer zijn derde thuisrace in Melbourne, waardoor hij al heeft kunnen proeven van hoe het is om op het Albert Park Street Circuit te racen. Piastri heeft geleerd van de vorige twee races en neemt die ervaring mee. “De eerste keer was het eigenlijk best een slimme strategie om gewoon te kijken hoe de chaos zich ontvouwde, maar vorig jaar was het een vrij solide race. Er zijn altijd dingen uit elke race die ik kan meenemen naar de volgende. Maar als je terugkijkt op de kwalificatie en de race van vorig jaar, dan pik je wel enkele specifieke dingen op.”

Tijdens de persconferentie wordt de McLaren-coureur geconfronteerd met het feit dat geen enkele Australiër de Grand Prix van Australië heeft gewonnen, ook zijn manager Mark Webber niet. Of Piastri deze statistiek voor goed en altijd naar de prullenbak kan verwijzen, durft hij niet te zeggen. “Ik weet wat je hoopt dat ik zeg, en dat zou de krantenkop kunnen zijn, maar we moeten het afwachten. De tests gingen redelijk goed, maar het is moeilijk te zeggen waar iedereen precies staat, want Melbourne is een heel ander circuit dan Bahrein. Het wordt dus zeker een interessant weekend, maar hopelijk zitten we ergens vooraan. Of dat helemaal aan de top is, zullen we zaterdag ontdekken”, verwacht Piastri.

