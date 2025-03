Nog maar een paar nachtjes slapen en dan wordt er geracet in Melbourne! De Australische kustplaats is dit jaar het decor voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen. Alsof dat nog niet spannend genoeg is, belooft er ook nog eens regen te vallen tijdens de Grand Prix. Thuisheld Oscar Piastri waarschuwt dat we het weerbericht voor de GP van Australië wel met een korreltje zout moeten nemen.

In het jubileumjaar keert de Formule 1 terug naar een oude gewoonte – voor het eerst sinds 2019 wordt het seizoen afgetrapt op het Albert Park Circuit in Melbourne. De GP van Australië belooft direct een interessante krachtmeting te worden, niet in de laatste plaats door het knotsgekke weerbericht. De laatste voorspellingen duiden op zinderende hitte tijdens de kwalificatie en regen tijdens de Grand Prix. Oscar Piastri, die in Melbourne een thuisrace rijdt, wil de Formule 1-fans echter behoeden; het weer in Australië is ontzettend onvoorspelbaar.

Sky Sports vroeg de 23-jarige McLaren-coureur deze week naar de bizarre weersverwachting. “Tja, wie weet,” reageerde hij droogjes. “We moeten nog maar zien wat het weer gaat doen. Zaterdag lijkt het vooralsnog bloedheet te worden en voor zondag voorspellen ze regen. Maar aan de andere kant, ik ken Melbourne natuurlijk een beetje; het kan straks helemaal omslaan.” Piastri gaf toe dat een regenrace wel voor wat extra entertainment kan zorgen. “Als het daadwerkelijk een natte race wordt, belooft het nog een stuk spannender te worden. Maar eerst zien, dan geloven,” besloot hij met een knipoog.

