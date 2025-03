Oscar Piastri zag de Grand Prix van Australië, zijn thuisrace, eindigen in een nachtmerrie. De coureur van McLaren was op een gegeven moment veruit de snelste coureur van het veld, maar in een vingerknip veranderde alles. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, dit is heel pijnlijk.”

De Australiër gleed van de baan toen de regen even ervoor zorgde dat hij geen grip meer had. Waar teamgenoot en leider Lando Norris zijn MCL39 nog net onder controle hield, lukte dat Piastri niet. Wel slaagde hij erin om, zij het met de nodige achterstand, terug de baan op te komen. Meer dan een negende plek zat er vervolgens niet in voor de man die in gesprek met F1TV een aangeslagen indruk maakte.

Lees ook: De Grand Prix van Australië in vogelvlucht

“Ik heb me wel eens beter gevoeld. De teleurstelling is groot, ik weet ook niet goed wat ik ervan moet zeggen. Het was mijn fout, ik heb dit aan mezelf te wijten en dat is balen. Mede omdat het juist in de rest van de race nog zo goed ging.”

De snelheid was er en dat deed Piastri goed. “Uiteindelijk moet ik maar proberen de positieve dingen te zien. Dat gaat nu alleen even niet, ik voel vooral teleurstelling en pijn.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.