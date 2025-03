In een knotsgekke Grand Prix van Australië heeft Lando Norris de overwinning gepakt. De McLaren-coureur startte vanaf poleposition en wist deze te verzilveren op het regenachtige Albert Park Street Circuit. De Brit is opgelucht na de seizoenopener in Melbourne, vooral omdat Max Verstappen in de laatste rondes binnen DRS-afstand kwam.

Lando Norris is in zijn nopjes met de overwinning. “Dit hele weekend was geweldig, vanaf de eerste vrije training tot en met de kwalificatie en de race. Het is niet makkelijk om zo’n weekend compleet in elkaar te zetten, vooral niet met de druk van Max en Ferrari, want zij zijn hongerig en competitief en willen net zo graag winnen. Het was stressvol, maar ik weet wat ik kan”, zegt hij tegenover F1 TV na afloop van de race. “Vorig jaar hebben we het vaak verkeerd gedaan in soortgelijke omstandigheden, maar we hebben van onze fouten geleerd. Omgaan met de druk, met Max en Oscar achter me, dat was een grote uitdaging. Ik bleef gefocust en gaf alles. Van binnen voelde ik me misschien ontspannen, maar ik was constant aan het pushen. Het was een zware race, maar ik maakte geen grote fouten die me iets kostten, dus daar kan ik mezelf wel wat krediet voor geven.”

Verstappen binnen DRS-afstand

Bij de start deed Lando Norris, anders dan zijn teamgenoot Oscar Piastri, precies wat van hem werd verwacht: hij behield zijn positie en sloeg direct een gat. Zijn ronde kon hij echter niet voltooien, want door het uitvallen van Jack Doohan en Carlos Sainz kwam de safety car de baan op. Na de herstart, met Max Verstappen op zijn hielen, bleef Norris koel en reed hij een solide race.

(tekst loopt door onder foto)

(Getty Images)

Toen Fernando Alonso crashte en de safety car opnieuw de baan opkwam, wisselde Norris naar de harde band. Donkere wolken pakten zich samen boven het Albert Park Street Circuit, gevolgd door een stortbui. Piastri ging van de baan, waarna Norris een setje slicks onder zijn auto liet monteren. Verstappen kwam in de laatste rondes nog binnen DRS-afstand van Norris, maar niet dichtbij genoeg om hem in te halen. “Max was snel. Ik wist dat ik een goed tempo had, maar ik maakte één fout in bocht zes, waardoor hij binnen de DRS-afstand kwam. Daardoor kon hij een paar keer een aanval proberen. Ik moest vaker in mijn spiegels kijken dan ik zou willen, maar ik bleef kalm, hield alles onder controle en luisterde naar Will. Dat was het belangrijkste”, aldus Norris. “Het is pas ronde één. We moeten dit volgende week opnieuw doen en dan het hele seizoen zo blijven presteren. Het wordt een lange strijd, dus we moeten ons hoofd erbij houden en blijven pushen.”

