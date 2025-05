De Formule 1 is een meerjarige samenwerking aangegaan met Pepsi. Dat maakt de koningsklasse op dinsdag bekend. De samenwerking vertaalt zich voor fans in onder meer speciale promoties op de verpakkingen van Pepsi en gelieerde bedrijven, digitale ervaringen en unieke content. In de aankondiging van het partnerschap hint het bedrijf ook alvast op de terugkeer van een geliefd oud-coureur.

Na al eerder samenwerkingen met LEGO en Disney te hebben afgesloten, kondigt de Formule 1 met Pepsi het volgende partnerschap aan. Niet alleen de frisdrank zelf zal straks vaker in de paddock te zien zijn, ook merken zoals Sting Energy, Gatorade en Doritos – dochterondernemingen van Pepsi – vallen onder de samenwerking. Net als de andere partners van de Formule 1 zal ook Pepsi straks in onder meer de Fan Zones te zien zijn. Sting Energy wordt de officiële energiedrank van de Formule 1, terwijl Doritos de nieuwe titel Official Savoury Snack Partner krijgt. De samenwerking betreft ook opstapklasse de F1 Academy.

“Vandaag is het moment om de samenwerking tussen twee iconische en historische wereldmerken te vieren”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali in het officiële persbericht. “PepsiCo zal gebruik maken van het unieke potentieel van de Formule 1 als wereldwijd platform om in contact te komen met een nieuw publiek en wij zullen profiteren van hun energie, hun buitengewone producten en hun loyale gemeenschap. Met een lange geschiedenis van creativiteit en het vermogen om de leuke en speciale momenten in het leven te vieren, is PepsiCo de ideale partner om samen unieke momenten op onze reis mee te delen.”

Daniel Ricciardo?

De Formule 1 kondigde de samenwerking met Pepsi en haar dochterondernemingen ook via de sociale mediakanalen aan. Via een speciaal gemaakte video werden fans op de hoogte gesteld van deze laatste partnerschap. Echter ging het op de sociale media niet alleen maar over de aankondiging zelf. In het filmpje is namelijk te zien hoe een onbekende coureur zijn racepak aantrekt. Hoewel zowel de Formule 1 als Pepsi niet heeft verklapt wie de coureur precies is, is in het laatste shot het herkenbare silhouet van het gezicht van Daniel Ricciardo te zien. Betekent dit dat de Australiër na zijn vertrek in september 2024 weer op een andere manier aan de Formule 1 verbonden raakt? De tijd zal het leren.

Formula 1 and PepsiCo announce a groundbreaking multi-year agreement that sees PepsiCo become an Official Partner of the sport until 2030#F1 pic.twitter.com/pPlbwWYUKN — Formula 1 (@F1) May 27, 2025

Hoewel de Formule 1 niet officieel heeft aangekondigd wie de coureur in het filmpje is, herkennen veel fans op sociale media het gezicht van Daniel Ricciardo.

