De GP van Singapore belooft extra belangrijk te worden voor de teamleiding van Red Bull. Na het Aziatische nummer steken de grote bazen van zowel Red Bull als Visa RB de koppen bij elkaar om een keuze te maken over de toekomstige line-up. Voor Daniel Ricciardo is de race op Marina Bay de laatste kans om zich in de kijker te zetten. Volgens sommige experts is een deal met reservecoureur Liam Lawson echter al beklonken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports dat er na de GP van Singapore een beslissing volgt over de line-up bij Visa RB. Daniel Ricciardo kwam in aanloop naar de zomerstop al onder druk te staan, maar mocht zijn stoeltje in Zandvoort ‘gewoon’ behouden. Echter, na Singapore is de kans groot dat hij alsnog vervangen wordt door reservecoureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft zich al kunnen bewijzen in een Formule 1-auto en biedt een interessant toekomstperspectief voor Red Bull.

“We zullen na de Grand Prix van Singapore bekendmaken hoe onze toekomstige line-up eruitziet”, aldus de Red Bull-adviseur. “Weet wel dat er geen garanties zijn in de Formule 1”, doelde hij op het contract van Ricciardo. Ook Visa RB-CEO Peter Bayer deed een duit in het zakje. Volgens de Oostenrijker wordt er in de komende dagen besloten of er dit jaar nog een rijderswissel komt.

‘Strategische beslissing’

“Het hele jaar door hebben we verschillende deadlines en discussies gehad”, aldus Bayer. “Tijdens de zomerstop hebben we onze opties wat betreft de coureurs al besproken . Toen was de conclusie dat we beide teams iets meer tijd wilde geven.” Na Singapore gaat de Red Bull-top opnieuw in conclaaf; vindt er straks dan toch een stoelendans plaats?

“Dit is een grote strategische beslissing”, vervolgde de CEO. “Er zijn veel mogelijkheden, maar we moeten niet vergeten dat we als Visa RB de taak hebben om jonge coureurs te ontwikkelen. Het wordt tijd dat we onze opties gaan afwegen. Samen met Helmut Marko en Christian Horner moeten we bepalen welke coureurs het potentieel hebben om ooit voor Red Bull te rijden. En wanneer zou deze coureur idealiter bij het team komen, dit jaar of volgend jaar? Dat zal in de komende dagen worden besloten.”

Onder andere Red Bull-adviseur Helmut Marko onthulde dat er na de GP van Singapore opnieuw een overleg komt over de toekomstige line-up van Visa RB (Motorsport Images)

