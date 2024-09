Volgens commentator en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle zal Daniel Ricciardo niet achter het stuur kruipen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Na de GP van Singapore zou de 35-jarige Australiër vervangen worden door Liam Lawson. Ricciardo blijft echter wel deel uitmaken van de Red Bull-groep, terwijl het team de jonge Nieuw-Zeelander naar voren schuift als het nieuwe gezicht van Visa RB.

“Van wat ik heb begrepen, zal Daniel (Ricciardo, red.) niet in de auto zitten in Austin”, aldus Martin Brundle. “Hij moet wel binnen de Red Bull-pool blijven, maar het team wil nu gewoon zien hoe Liam Lawson het doet.” De 22-jarige reservecoureur viel in 2023 al vijf weekenden in voor Ricciardo, maar kreeg nooit eerder een vast stoeltje in de koningsklasse.

‘Had een sterker seizoen nodig’

“Als Daniel Ricciardo een sterker seizoen had gehad, zou dat een groot verschil hebben gemaakt”, legde Martin Brundle uit. “Niet alleen in het neventeam Visa RB, maar ook bij Red Bull.” Met name aan het begin van het jaar liet de achtvoudig racewinnaar te wensen over. Teamgenoot Yuki Tsunoda gaf hem meermaals het nakijken. Ricciardo gelooft zelf dat hij sinds de GP van Canada in een opwaartse spiraal zit, maar het verschil met zijn Japanse collega bedraagt nog altijd tien punten.

“Het is niet gegaan zoals hij had gewild, dus ik ga ervan uit dat hij niet in de auto zal zitten in Austin,” concludeerde Brundle. Met Liam Lawson verzekert Red Bull zich van een toekomstige coureur. De jonge Nieuw-Zeelander wacht sinds zijn debuut in 2023 al op een contract en zou inmiddels ook buiten de deur hebben gelobbyd.

