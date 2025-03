Ook voormalig F1-coureur Martin Brundle doet een duit in het zakje rond de rijderswissel van Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander kreeg op donderdag te horen dat hij wordt teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Tsunoda het omgekeerde pad bewandelt naar Red Bull. Brundle heeft wel een advies voor de teruggeplaatste Lawson.

Na twee Grand Prix-weekenden zit het Red Bull-avontuur van Liam Lawson er alweer op. De Nieuw-Zeelander presteerde ondermaats tijdens de races in Melbourne en Shanghai, en wordt daarom vanaf de GP Japan vervangen door Yuki Tsunoda. Het besluit van Red Bull deed veel stof opwaaien, en ook oud-coureur Martin Brundle snapt niks van de chaos binnen de renstal.

LEES OOK: Marko verdedigt keuze voor Tsunoda: ‘Max niet blij, maar ook in zijn voordeel’

“Red Bull heeft als enige topteam een juniorteam op de grid. Het is verwarrend waarom ze steeds zo in de problemen zitten met hun coureurs”, reageert de analist via X. “En de enige coureur die ze zo wanhopig nodig hebben, is voor zijn eigen toekomst om zich heen aan het kijken.” Brundle lijkt hiermee te duiden op de aanhoudende geruchten dat Max Verstappen een overstap naar een ander team overweegt.

‘Niks te verliezen’

Teambaas Christian Horner legde eerder uit dat het Red Bulls ‘zorgplicht’ is om Lawson te beschermen. Daarom wordt de Nieuw-Zeelander teruggezet naar Racing Bulls. Brundle moedigt de coureur nu aan om deze kans te pakken om zijn ‘natuurlijke talent’ te ontwikkelen. “Liam Lawsons reputatie is tijdelijk geruïneerd dus hij heeft op dit moment niks te verliezen”, vervolgt Brundle. “Hij moet daar zijn voordeel mee doen.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.