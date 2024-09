Daniel Ricciardo is zijn toekomst in de Formule 1 niet zeker. Om hem heen raken alle stoeltjes langzaamaan bezet, terwijl de Australiër nog steeds geen contract heeft bemachtigd voor 2025. De GP van Singapore belooft cruciaal te worden. Doordat coureurs als Liam Lawson azen op zijn plek bij Visa RB, moet de achtvoudig racewinnaar alles op alles zetten om zich te bewijzen bij de teamleiding.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Red Bull maakt plannen voor tweede zitje Visa RB bekend in Singapore’

Helmut Marko heeft al meerdere keren aangegeven dat er tijdens het raceweekend in Singapore duidelijkheid zal komen over het tweede Visa RB-stoeltje. Het is een publiek geheim dat de Oostenrijker een voorkeur heeft voor Liam Lawson, de getalenteerde reservecoureur uit de Red Bull-kweekvijver. Echter, Red Bull-teambaas Christian Horner zou een zwak hebben voor Daniel Ricciardo en de publiciteit die de Australiër met zich meebrengt.

“Ik zag ergens voorbij komen dat ik dit weekend niet eens in de auto zou zitten”, zei Daniel Ricciardo lachend tegen Sky Sports. De 35-jarige coureur staat echter ‘gewoon’ aan de start van de GP van Singapore. “Ik wist dat er dit jaar veel deadlines aankwamen – na de zomerstop, maar ook nu, na het weekend in Singapore. Gelukkig is er nog niets definitief en kan er nog van alles gebeuren.”

LEES OOK: FIA overweegt maatregelen na klachten over ‘illegale’ achtervleugel van McLaren

‘Het ligt aan Red Bull’

“We zullen moeten afwachten hoe het weekend verloopt”, verzuchtte hij. “Ik ga mijn uiterste best doen en vechten voor het best mogelijke resultaat. Het plan is om op het podium te eindigen”, voegde hij toe met zijn kenmerkende glimlach. Terwijl het nog onzeker is of Daniel Ricciardo dit jaar bij Visa RB kan afmaken, is het helemaal de vraag of hij volgend jaar nog op de grid zal staan.

“Ik zeg het natuurlijk niet met zekerheid, want er is nog niets officieel ondertekend”, vertelde hij. “Totdat dat wel het geval is, ga ik niet zeggen ‘ja, ik heb een contract’, want dat zou dom zijn. Ik geef toe dat ik af en toe meer van dit seizoen had verwacht, maar ik denk ook dat het sinds Montréal vooral positief is geweest. Dat probeer ik gewoon vast te houden, en als dat genoeg is, is het genoeg. Zo niet, dan ligt dat natuurlijk aan Red Bull.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!