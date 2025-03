Cadillac treedt in 2026 toe tot de Formule 1, zo werd vorige week aangekondigd. Het doel van de Amerikaanse renstal is om dat te doen met ‘ten minste één’ Amerikaanse coureur. Jack Crawford ruikt zijn kans en geeft aan dat hij, mocht die zich voordoen, de mogelijkheid ‘honderd procent’ zou grijpen.

De FOM en de FIA maakten vorige week, vrijdag 7 maart om precies te zijn, bekend dat Cadillac officieel mag toetreden tot de Formule 1 als elfde team op de grid. Bij de komst van een nieuw team horen ook twee nieuwe stoeltjes. Na dit heuglijke nieuws benadrukte Cadillac-adviseur Mario Andretti, de laatste Amerikaan die ooit een Formule 1-titel won, tegenover Sky Sports het belang van Amerikaanse inbreng. “Ja, het is absoluut ons doel om ten minste één Amerikaan aan te trekken”, verklaarde hij. “Daar is dit hele programma mee begonnen. We willen starten met een Amerikaanse coureur, aangevuld met een zeer ervaren rijder van welke nationaliteit dan ook.”

LEES OOK: Cadillac brengt twee nieuwe stoeltjes naar de Formule 1, wie dingen mee?

Openlijke sollicitatie

De naam van Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta is meerdere keren gevallen, nota bene door Andretti zelf. Jak Crawford, een andere Amerikaan die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Aston Martin, solliciteert in een interview met The F2 Show naar een zitje bij de Amerikaanse renstal. “Ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor”, herhaalt hij. “Als de kans zich voordoet, zou ik die grijpen, honderd procent. Natuurlijk zou ik graag in de Formule 1 willen racen”, voegt hij eraan toe.

De bevestiging dat Cadillac in 2026 toetreedt tot de koningsklasse van de autosport, bekoort de 19-jarige Formule 2-coureur zeker. “Het is geweldig om te zien. Natuurlijk hadden we Haas eerder, maar nu voelt het nog een beetje Amerikaanser met Cadillac, wat geweldig is om te zien”, is hij door het dolle heen.

Ervaren coureur

Vorig seizoen eindigde Crawford, als hoogst geklasseerde Amerikaan, vijfde in het Formule 2-kampioenschap. Nu staat hij aan de vooravond van zijn derde seizoen in de Formule 2, het belangrijkste opstapje naar de Formule 1. Hij zal zichzelf meteen in de kijker spelen als hij de Formule 2-titel wint, maar daarin krijgt hij concurrentie van onder andere Red Bull-junior Arvid Lindblad en Alpine-junior Gabriele Mini.

Afgaand op de woorden van Andretti zal Crawford, mocht het zover komen en Cadillac besluiten hem een plaats in de Formule 1 te bieden, vergezeld worden door een ervaren coureur. In dat kader zijn er voor Cadillac het afgelopen seizoen drie opties op de markt gekomen. Tienvoudig Grand Prix-winnaar Valtteri Bottas verloor zijn zitje bij Sauber, achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo bij Racing Bulls en zesvoudig Grand Prix-winnaar Sergio Pérez bij Red Bull. Andretti deed geen uitspraken over kandidaten, maar gaf wel aan verheugd te zijn over de vorderingen. “Ik ben in mijn nopjes. We hebben een geweldig team met veel energie.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.