Acteur Keanu Reeves gaat een documentaireserie over het nieuwste F1-team op de grid, Cadillac, presenteren én produceren. De Canadese acteur, bekend van rollen in The Matrix en John Wick, wordt de verteller van een documentaire over de inmiddels geslaagde poging van de Amerikaanse renstal om als elfde team in de Formule 1 te komen.

De documentaireserie wordt door Reeves’ eigen productiemaatschappij, KR+SH, geproduceerd in samenwerking met North One. Het is niet de eerste keer dat de acteur en autosportfan zich in de wereld van de Formule 1 begeeft. Eerder presenteerde Reeves ook al de documentaire Brawn: The Impossible Formula 1 Story over het voormalige F1-team Brawn GP. De serie moet nog voor het debuut van Cadillac tijdens de GP Australië 2026 te zien zijn.

“Ik ben zeer vereerd. Ik heb er ook erg veel zin in om deel uit te maken van het vertellen van het opmerkelijke verhaal van het Cadillac-team en diens ongelooflijke reis in de wereld van de Formule 1,” vertelt Reeves in het officiële persbericht. “Ons doel met de documentaire is om het publiek mee te nemen in het hart van deze reis. Om te laten zien wat er nodig is om deel te nemen aan een van de meest exclusieve sportarena’s ter wereld.”

Coureurskeuze

Cadillac staat in 2026 voor het eerst als elfde team op de grid. Wie de coureurs worden voor het aanstaande Amerikaanse F1-team is nog onduidelijk. Onder meer Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich zouden op het kandidatenlijstje staan. “We zijn wel in gesprek met een aantal coureurs”, is het enige wat teambaas Graeme Lowdon over de toekomstige line-up wil loslaten.

