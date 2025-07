Het team van Cadillac is druk bezig met de voorbereidingen van hun Formule 1-debuut. De Amerikaanse renstal wordt in 2026 het elfde team in de koningsklasse. Het is dan voor het eerst sinds 2016, het eerste seizoen van Haas, dat er meer dan tien teams op de grid staan. Voor Cadillac-teambaas Graeme Lowdon is het echter nog niet genoeg. Nog voordat Cadillac de eerste meters in de Formule 1 heeft gemaakt, pleit de Brit voor een twaalfde team.

Lowdons wens voor een twaalfde team op de grid is niet heel onrealistisch, omdat onder het huidige Concorde Agreement twaalf teams in de Formule 1 zijn toegestaan. Cadillac was niet het enige team dat voor het felbegeerde elfde plekje als team in de koningsklasse streed. Onder meer Hitech, LkySunz en Rodin brachten een bod uit. Hoogtijd voor nog meer competitie, aldus Lowdon.

LEES OOK: Cadillac schept duidelijkheid over toekomstige rijdersduo: ‘Praten met een aantal coureurs’

“Het is een wereldkampioenschap”, legt de Cacillac-teambaas uit aan de media. “Ik vergelijk het vaak met de Olympische Spelen. Dit is geen franchisesport (zoals de Amerikaanse NBA, red.), maar een echt wereldkampioenschap, waar de besten van de wereld elkaar ontmoeten en het tegen elkaar opnemen. De beste teams, de beste coureurs. Formule 1 is voor mij de beste teamsport ter wereld. Je hebt duizend spelers aan elke kant, allemaal op hun plaats”, verwijst Lowdon naar de ingenieurs en monteurs van de verschillende teams. “Het is mijn taak om de beste duizend spelers te vinden en ervoor te zorgen dat ze op de juiste plaats op het veld staan.”

Rigoureus proces

Hoewel Lowdon dus pleit voor meer concurrentie van over de hele wereld binnen de Formule 1 – ‘Je kan de Formule 1 niet het toppunt van de autosport noemen, tenzij het een echt wereldkampioenschap is’, aldus de teambaas – denkt hij niet meteen dat elk team zomaar toegelaten moet worden. “Formule 1-auto’s bouwen is geen eenvoudige klus en daarom is het goed dat het proces rigoureus is”, aldus de Brit, die meteen onthult dat het 764 dagen duurde voordat Cadillac werd toegelaten tot de F1. “Ik denk dat je om toegelaten te worden tot de top van de autosport, moet laten zien dat het wel haalbaar is. En ik denk dat in het belang van de fans de grid vol moet zijn.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.