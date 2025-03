Een elfde team in de Formule 1! In 2026 is het zover; vrijdag maakten de FOM en de FIA bekend dat Cadillac officieel mag toetreden tot de koningsklasse. Dat betekent ook dat er twee nieuwe stoeltjes vrijkomen – een mooie kans voor coureurs die staan te popelen om hun intrede te maken in de Formule 1. Of een comeback ambiëren. Wie dingen er mee naar een plekje bij Cadillac?

De laatste keer dat er meer dan tien teams deelnamen aan een Formule 1-seizoen was in 2016, toen Manor Racing MRT, voorheen Marussia, nog op de grid stond. De 59-jarige Graeme Lowdon, die tussen 2010 en 2015 voorzitter en sportief directeur was bij de Britse renstal, is inmiddels aangesteld als teambaas bij Cadillac. Over het rijdersduo is echter nog niets bekend. Mario Andretti, de laatste Amerikaan die ooit een Formule 1-titel won en een belangrijke adviseur voor Cadillac, benadrukte tegenover Sky Sports het belang van een sterke Amerikaanse inbreng.

Amerikaan en ervaringsdeskundige

“Ja, het is absoluut ons doel om ten minste één Amerikaan aan te trekken”, verklaarde hij tegenover Sky Sports. “Daar is dit hele programma mee begonnen. We willen starten met een Amerikaanse coureur, aangevuld met een zeer ervaren rijder van welke nationaliteit dan ook.” Een voor de hand liggende kandidaat is Colton Herta. Het 24-jarige IndyCar-talent flirt al langer met een overstap naar de Formule 1, maar werd eerder geremd door een gebrek aan superlicentiepunten. In de IndyCar komt hij al uit voor het team van Andretti Global.

LEES OOK: Cadillac definitief toegelaten tot Formule 1, elfde team is een feit

Zelf is Herta niet actief bezig met een debuut in de Formule 1. “Als het gebeurt, geweldig”, reageerde hij op een IndyCar-mediadag. “Als het niet gebeurt, dan jammer. Dan zit ik vast aan het racen in IndyCars. Hoe dan ook, ik red me wel. Ik maak me er eigenlijk helemaal geen zorgen over. Ik word nu al een half decennium lang meegesleept in dit gesprek, en dat ben ik een beetje zat. Op dit moment wil ik gewoon racen. De focus ligt op IndyCar en het winnen van een kampioenschap.”

Aan de andere kant is Cadillac op zoek naar een ervaren coureur; iemand die de Formule 1-wereld kent en het team kan helpen met het opbouwen van een sterke basis. Wat dat betreft heeft General Motors keuze genoeg. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er een aantal interessante opties op de markt gekomen, onder wie Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez. Deze veteranen wonnen respectievelijk tien, acht en zes Grands Prix. Andretti deed verder geen uitspraken over specifieke kandidaten, maar gaf wel aan verheugd te zijn over de vorderingen. “Ik ben in mijn nopjes”, besloot hij. “We hebben een geweldig team met veel energie.”

Een conceptafbeelding van een Formule 1-bolide van Cadillac (@SeanBullDesign)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.