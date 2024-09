Helmut Marko heeft gezegd dat het team in Singapore de plannen voor het tweede zitje van Visa Cash App RB voor het seizoen 2025 bekend zal maken. Terwijl slechts twee stoelen op de Formule 1-grid voor 2025 nog openstaan (Visa RB en Sauber), blijft er nog even veel speculatie over wie deze laatste plekken gaan invullen.

Tijdlijn bekendmaking tweede zitje Visa RB

Sauber heeft aangegeven pas aan het einde van het seizoen de plannen voor 2025 te onthullen, maar bij Visa RB wordt er al snel duidelijkheid verwacht. Volgens Marko zal er na de Grand Prix van Singapore een besluit worden genomen over de invulling van het tweede zitje naast Yuki Tsunoda. “We hebben een idee. Wacht tot Singapore. Tegen die tijd zullen we een duidelijk beeld hebben,” aldus de Red Bull-adviseur.

Liam Lawson op de shortlist

Liam Lawson, die vorig seizoen indruk heeft gemaakt toen hij mocht invallen voor Daniel Ricciardo, lijkt hoog op de shortlist van Red Bull te staan. Ricciardo is zelf niet in topvorm geweest sinds zijn terugkeer in de Formule 1, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor zijn toekomst bij Visa RB. Oorspronkelijk was Ricciardo in beeld als vervanger voor Sergio Pérez, maar dat kan veranderen als Pérez zijn vorm weet te herstellen in de laatste acht races van het seizoen.

Lawson heeft echter een clausule in zijn contract die stelt dat hij Red Bull mag verlaten als hij geen zitje krijgt in 2025. Dit zou een gevoelige klap voor Red Bull kunnen zijn, aangezien Lawson waardevolle kennis van de operaties van het team met zich mee zou nemen naar een concurrent.

Met de aankomende Grand Prix van Singapore in het vooruitzicht, blijft de vraag wie uiteindelijk het felbegeerde tweede zitje bij Visa RB zal bemachtigen. Het lijkt erop dat Red Bull snel duidelijkheid zal verschaffen over de toekomst van de coureurs.

