McLaren heeft in Bakoe bij de constructeurs de koppositie van Red Bull overgenomen in het kampioenschap. Het is voor de formatie van Max Verstappen een extra klap in een toch al tegenvallend weekend in Azerbeidzjan.

Wedstrijd na wedstrijd slonk de afgelopen periode de voorsprong die het tot voor kort ongenaakbare Red Bull bij de teams had. McLaren kwam door goede prestaties zelfs zo dichtbij Red Bull dat het nog slechts een kwestie van tijd was voordat ze de koppositie bij de constructeurs zou overnemen. Mede door de zege van Oscar Piastri kwam het er zondag in Bakoe van.

Teamgenoot Lando Norris eindigde als vierde en reed de snelste ronde. Zijn 13 punten en de 25 van Piastri betekenen dat McLaren voor een puntentotaal van 476 staat. Verstappen kwamen namens Red Bull niet verder kwam dan een vijfde plek en pakte 10 punten. Omdat Sergio Pérez in de andere Red Bull de finish niet haalde door een crash met Carlos Sainz, bedraagt Red Bulls puntentotaal nu 456. Het verschil bij de constructeurs bedraagt daarom nu twintig punten in het voordeel van McLaren ten opzichte van Red Bull.

