Opschudding in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan: in het zicht van de finish kwamen Sergio Pérez en Carlos Sainz hard met elkaar in aanraking. De crash betekende einde wedstrijd voor de coureurs van respectievelijk Red Bull en Ferrari. Bekijk hier een video van het moment.

De crash was het gevolg van een mooie en verhitte strijd om de podiumplaatsen. Pérez leek in de slotronde nummer twee Charles Leclerc uit te kunnen dagen, maar Sainz profiteerde daar juist van. Zij aan zij met de Mexicaan ging het echter mis; het duo raakte elkaar en belandde gezamenlijk in de muur. Einde race, weg eventiueel podium en weg punten.

Beide coureurs gaven elkaar in eerste instantie de schuld van het ongeluk. De wedstrijdleiding gaat er mogelijk nog naar kijken.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!