Max Verstappen sprak na de Grand Prix van Azerbeidzjan klare taal. “Het liep voor geen meter.” De Nederlander eindigde als vijfde in een race waarin hij enorm veel problemen kende met zowel de snelheid als het rijgedrag van zijn RB20.

“We hadden totaal geen pace”, keek hij bij Viaplay in een eerste reactie terug op de wedstrijd in Bakoe. “Op de medium banden was er iets meer degradatie, op de harde banden ging het nog wel wat beter. Alleen zat ik op een gegeven moment vast achter Alex Albon en Lando Norris. Daarbij raakten de remmen en de banden oververhit, ik moest een stapje terug doen.”

De Nederlander voorspelde al voorafgaand aan de race de nodige problemen. En dat kwam uit. “De auto was heel moeilijk te besturen. Tijdens de kwalificatie merkte ik al dat de dingen die we hadden veranderd totaal niet goed uitpakten. In de race was het nog slechter. Zo kon ik totaal niet remmen, ook geen bochten aanvallen. Eén wiel kwam steeds los van de grond, in alle langzame bochten stuiterde ik daardoor alle kanten op. En zonder contact met het asfalt heb je nu eenmaal geen grip.”

En dus restte een begrijpelijke conclusie: “Het liep voor geen meter.”

