Als Max Verstappen vanmiddag in Azerbeidzjan vanaf P6 een gooi wil doen naar een podiumplaats (of zelfs winst) dan is een goede openingsfase misschien wel meer dan ooit cruciaal. Dat valt tenminste op te maken uit zijn eigen woorden: hij verwacht aan het einde van de race meer problemen met zijn bolide dan in het begin. Hoe dat zit, waarom Piastri een grotere favoriet is dan Lecerc en je zelfs Norris niet moet uitvlakken, lees je in onze preview.

Voor het eerst sinds de GP Miami van vorig jaar (33 races!) start Max Verstappen áchter zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander reed toen op sublieme wijze naar de winst, een zege waarmee hij duidelijk maakte hoe de verhoudingen lagen en waarmee hij het heft in handen nam voor het restant van het seizoen. Dat laatste, maar dan met betrekking tot 2024, zou zomaar vandaag ook eens het geval kunnen zijn.

Voor de rasoptimisten: alle zeges die Red Bull ooit behaalde in Bakoe kwamen allemaal vanaf een startplek die niet op de eerste rij was. Dat biedt perspectief. In theorie althans. Want winnen, nee, dat is in de praktijk ongetwijfeld een brug te ver – de balans in de RB20 is dan wel beter geworden, maar de problemen zijn allerminst opgelost.

Lichte auto = meer problemen

Wel kan Verstappen voor het eerst sinds weken weer eens zijn voorsprong aan kop van het WK uitbreiden in plaats van zien slinken. Achtervolger Lando Norris (62 punten minder) start slechts als zestiende (dat was zelfs P17, tot de diskwalificatie van Pierre Gasly). Hoe dan ook is de kans reëel dat Verstappen voor zijn Britse kameraad en concurrent eindigt. Daarmee slaat hij in dat geval een belangrijke slag in de titelstrijd.

Maar even terug naar die problemen met de RB20: de balans is zoals gezegd nog altijd niet wat het moet zijn, het rijgedrag is onvoorspelbaar. Evenals overigens de grip op het stratencircuit van Bakoe. Voor de kwalificatie veranderde Red Bull een en ander in de afstelling bij Verstappen. Dat pakte niet goed uit. “Het viel helaas de verkeerde kant op”, zegt hij, terugkijkend op die keuze. “En voor de race kunnen we het niet nogmaals veranderen, dat mag natuurlijk niet.”

Aan Max Verstappen zelf zal het niet liggen, maar wat kan de RB20 in de race? (Foto: Motorsport Images)

Kansloos of hopeloos is zijn wedstrijd op voorhand echter niet. De problemen met de auto, zoals het gestuiter waarover Verstappen op zaterdag in Azerbeidzjan rapporteerde, zijn vermoedelijk minder groot in het begin van de wedstrijd. De auto is dan zwaarder en minder ontvankelijk voor narigheid zoals de RB20 die nu vaak brengt. “Er zit in het begin meer brandstof in de auto, maar op een gegeven moment wordt die lichter en dan zullen de problemen vast terugkeren”, laat Verstappen aan de verzamelde Nederlandse pers weten in Bakoe. Anders gezegd: het eerste deel van de race biedt dan dus het meeste perspectief op een goed resultaat. Wellicht dat Verstappen met een goede openingsfase een basis kan leggen voor het vervolg.

Beste racepace

Voor de vierde keer op rij pole position in Bakoe, winnaar van de Grand Prix van Italië: het is dezer dagen in de Formule 1-wereld bijzonder fijn om Charles Leclerc te zijn. Kan hij zichzelf en Ferrari de tweede overwinning op rij bezorgen? Teambaas Fred Vasseur rekent zich in elk geval nog niet rijk. En wat vertelt de racepace ons uit de vrije training van bijvoorbeeld vrijdag? U raadt het al: McLaren is de snelste formatie van allemaal. Hoewel? Er staat Red Bull… Maar dat is zonder de wijzigingen van zaterdag, die voor de race dus vermoedelijk verkeerd zijn uitgepakt. Hoe dan ook, McLaren heeft sowieso een betere racepace dan Ferrari (en dat verklaart meteen de eerder benoemde terughoudendheid van Vasseur).

Bron: F1.com

Die puike racepace van McLaren is enerzijds goed nieuws voor Lando Norris, anderzijds is het balen voor hem. De Brit had immers goed kunnen scoren vanaf een van de eerste startrijen. Punten pakken zal in Bakoe best mogelijk zijn, dat dan weer wel. Vlak hem niet uit, zo waarschuwde Verstappen daags voor de GP van Azerbeidzjan niet voor niets al. Reken maar dat Norris bovendien getergd zal zijn om zijn teleurstellende kwalificatieresultaat goed te maken.

Leclerc? Nee, Piastri

Rest ons echter dus één grote favoriet voor de overwinning. En die heet, op basis van alle overwegingen, Oscar Piastri. Saillant detail: het ging in aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan nog veel over teamorders en het helpen van Norris in diens jacht op Verstappen in de strijd om de titel bij de coureurs. Maar gezien de startopstelling is daar geen sprake van zondag.

De Australiër kan nu zelf vol voor de zege gaan. Eentje overigens die erg belangrijk is voor het team: McLaren (438 punten) zit namelijk niet alleen koploper Red Bull (446) flink op de hielen in het constructeurskampioenschap, ook Ferrari (407) doet daarin nog volop mee. Alle ballen op Piastri dus bij de papaja-brigade.

Of… laat McLaren zich net als in Monza dan toch aftroeven door Ferrari?

En verder…

…kan Oliver Bearman vanaf P11 de eerste coureur worden die in zijn eerste twee F1-races punten scoort voor twee verschillende constructeurs (hij scoorde voor Ferrari punten in Jeddah)

…won Ferrari nog nooit vanaf pole in Azerbeidzjan

…is een rondje in Bakoe 6003 meter lang

…telt de wedstrijd 51 ronden

…start de race om 13.00 uur Nederlandse tijd

