Alpine-coureur Pierre Gasly is enkele uren na de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan gediskwalificeerd. De FIA maakte het besluit wereldkundig na grondig onderzoek van de hoeveelheid verbruikte brandstof. De Fransman start daardoor zondag achteraan in Bakoe.

Al vrij snel na de kwalificatie bleek zaterdagmiddag dat Gasly, als dertiende geëindigd, een diskwalificatie boven het hoofd hing. Onderzoek naar een eventuele overschrijding van de brandstoftoevoer volgde. Die toevoer wordt gemeten door een fuel-flow meter. Data daarvan toonde aan dat er bij de Alpine van Gasly sprake was van een overschrijding van de maximale toevoer. Op basis van de reglementen is de Fransman vervolgens geschrapt uit de uitslag en dat betekent dat hij vanaf de twintigste plek moet starten.

De diskwalificatie van Gasly heeft ook tot gevolg dat onder anderen Lando Norris een plek opschuift op de grid. De Brit, de voornaamste uitdager van Max Verstappen in de strijd om het kampioenschap, kende een slechte kwalificatie. Hij einidgde daarin slechts als zeventiende. Door de straf voor Gasly zal Norris in Bakoe echter vanaf P16 de wedstrijd beginnen.

Voor Alpine maakt de diskwalificatie het drama van de zaterdag compleet. Esteban Ocon kende in de andere bolide van het team namelijk ook de nodige problemen tijdens het raceweekend in Bakoe. De Franse renstal bezet zodoende zondag met twee auto’s de laatste rij.

