Charles Leclerc heeft tijdens de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan voor het vierde jaar op rikj pole position veroverd. Hij was op het stratencircuit in Bakoe te sterk voor Oscar Piastri (McLaren) en Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Sportief drama was er voor Lando Norris: hij sneuvelde al in de beginfase en start slechts als zeventiende. Max Verstappen kon niet optimaal profiteren: zesde, nog achter teamgenoot Sergio Pérez (vierde).

De kwalificatie van de GP Azerbeidjan in vogelvlucht:

Q1: Nachtmerrie voor Norris

Drama voor McLaren: Lando Norris sneuvelt in Q1, omdat hij laat naar buiten gaat en zich niet weet te verbeteren. Hij heeft last van een gele vlag in sector 3 en maakt ook nog een fout: P17. Max Verstappen redt het wel, al heeft hij het ook niet gemakkelijk: de Nederlander toont zich meermaals ontevreden over het rijgedrag van de RB20. Hij gaat als nummer 6 door, achter onder anderen Alex Albon. Die wordt in de Williams keurig tweede, Charles Leclerc (Ferrari) is de snelste. Guanyu Zhou is ook één van de afvallers, maar hij start door een gridstraf (motorwissel) sowieso achteraan.

Afvallers Q1: Daniel Ricciardo, Lando Norris, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Esteban Ocon

Q2: Colapinto verrast

Verstappen laat in Q2 flinke verbetering zien, hij is van begin tot einde de rapste. De drievoudig wereldkampioen wordt in de eerste minuten op de voet gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez, al nestelt Leclerc zich nog tussen het duo van Red Bull. In de laatste run van Q2 verrast Franco Colapinto door Alex Albon te verslaan in de Williams en zich ogenschijnlijk simpel te plaatsen voor Q3. Oscar Piastri, die na de exit van Norris de meubelen redden voor McLaren, gaat slechts als nummer 8 door.

Afvallers Q2: Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Lance Stroll.

Q3: Vier op rij voor Leclerc

Een hachelijk moment voor Verstappen in bocht 16, hij moet flink corrigeren en staat na de eerste run in Q3 slechts zesde. Ferrari leidt de dans met Leclerc en Sainz. Bij Williams vergeten ze vervolgens een koelelement uit de auto van Albon te halen, maar als die eenmaal eigenhandig dat heeft verwijderd kan de slotfase beginnen. Kan Verstappen daarin met een goede tweede run dan pole position pakken in Bakoe en zo maximaal profiteren van het echec bij Norris? Het antwoord: nee. De Nederlander moet het doen met P6, twee plaatsen achter Pérez. Pole is er, voor het vierde jaar op rij, voor een sublieme Leclerc.

De race start zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!