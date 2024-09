Hoewel hij blij is met de pole position voor Charles Leclerc, twijfelt Fred Vasseur eraan of Ferrari op zondag ook de race kan winnen. “Het is elke wedstrijd dit jaar weer anders, de teams zitten dicht bij elkaar. En laten wij nou eerst zien hoe het gaat, we hebben hopelijk geleerd van vorig jaar.”

Met die laatste opmerking wijst de teambaas van Ferrari op het probleem dat het team in 2023 vaak had. Namelijk snel zijn op zaterdag in de kwalificatie, om vervolgens op zondag qua racepace flink toe te moeten geven op de rivalen. “Het gaat dit jaar wel iets beter”, aldus de Fransman tegenover F1TV, “maar laat het eerst maar eens zondagavond zijn voordat we over winnen spreken.”

Lovend is hij uiteraard over de kwalificatiesessie van Leclerc. Die pakte zaterdag voor het vierde jaar op rij pole position in Azerbeidzjan. “Er zijn bepaalde circuits waar Charles op voorhand al met heel veel zelfvertrouwen naartoe gaat. Ik noem een Monaco, maar ook dit circuit in Bakoe. Je merkte de afgelopen dagen aan alles dat hij het gevoel had opnieuw pole te kunnen pakken, heel knap dat hij dat dan ook waarmaakt.”

