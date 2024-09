Max Verstappen heeft zich zaterdagmiddag als zesde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe moest de drievoudig wereldkampioen van Red Bull liefst 0,658 seconden toegeven op polesitter Charles Leclerc. “De auto stuiterde alle kanten op”, zei de balende Max Verstappen over de boordradio.

Het was voor het eerst in 33 (!) F1-weekends dat Verstappen in een kwalificatiesessie zijn meerdere moest erkennen in zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan tekende voor de vierde tijd.

“Ik wist na de eerste run in Q1 al dat het moeilijk zou gaan worden”, bekende Verstappen meteen na afloop voor de camera’s van Viaplay. “We hadden een paar dingen aan de auto veranderd, en dat maakte het heel moeilijk. De auto stuiterde heel erg aan de achterkant, bij het ingaan en bij het uitkomen van de bochten. Dat maakte het heel lastig. Q2 ging nog redelijk goed, maar voor mij voelde het in de auto niet heel goed. Ik kon niet optimaliseren in het midden van de bochten. Ik had ook de hele tijd net iets teveel onderstuur en dat wil je niet op een stratencircuit.”

Verstappen zei een moeizame race op zondag te verwachten. “Want hoe het nu aanvoelt, is niet goed natuurlijk.”

