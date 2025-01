Isack Hadjar is één van de zes rookies die in Melbourne hun debuut maken in de Formule 1. De Frans-Algerijnse coureur gaat aan de slag voor Red Bulls zusterteam, en wordt daarmee de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Hadjar geeft eerlijk toe een beetje ‘bang’ te zijn voorafgaand aan zijn debuut voor Racing Bulls.

Isack Hadjar ontving in december het goede nieuws dat hij in 2025 naast Yuki Tsunoda op de Formule 1-grid staat. De Frans-Algerijnse Hadjar was de laatste coureur die te horen kreeg dat hij in maart op het Albert Park Circuit aan de start staat.

LEES OOK: Hoe Marko Hadjar bij de Red Bull-familie verwelkomde: ‘Raakt me echt’

De coureur, die door Red Bull-adviseur Helmut Marko als ‘snel, maar impulsief’ wordt omschreven, kijkt uit naar zijn debuutrace, maar is ook een beetje bang. “Het feit dat ik moeite heb met visualiseren en een totaalbeeld hebben (van zijn F1-debuut, red.), laat zien hoe groot het voor me is,” vertelt de 20-jarige aan Canal Plus. “Eerlijk gezegd ben ik bang. Ik weet dat mijn ervaring in de F1 beperkt is. Het veld is van zo’n hoog niveau.”

Tsunoda

Hadjar pakte afgelopen december nog de tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap, achter kampioen en mededebutant Gabriel Bortoleto. De Franse Algerijn reed ook al meerdere vrije trainingen in de koningsklasse. “Uiteindelijk ken ik mezelf”, vervolgt Hadjar. “Ik weet dat als ik in de auto stap, ik Tsunoda wil verslaan. Dat is uiteindelijk het enige echte (doel, red.).”

LEES OOK: Hamilton, niet Verstappen, is de grote held van Visa RB-talent Isack Hadjar

Een eigenschap die Hadjar ook gelijk met zijn Japanse teamgenoot gemeen heeft, is dat de jonge coureur niet bang is om zijn mening te geven via de boordradio. “Ik weet heel goed in welk team ik zit,” glimlacht de Racing Bulls-coureur. “Ik weet dat ze niet te veel van de radioknop houden. Het is een beetje eng om een wereld als deze binnen te stappen. Maar ik blijf streven naar succes, om te winnen. En ook om mijn emoties in goede banen te leiden.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)