Dit weekend krijgt Yuki Tsunoda de kans van zijn leven: zijn debuut voor Red Bull Racing. En dat uitgerekend tijdens zijn thuisrace in Japan, waar de verwachtingen torenhoog zijn. Alsof dat nog niet genoeg druk met zich meebrengt, rijdt het team ook voor de laatste keer in samenwerking met Honda op Japanse bodem, gehuld in een speciale livery. Kan Tsunoda zich staande houden in deze vuurproef? “Hij gaat het heel moeilijk krijgen”, voorspelt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“En dan hebben we ook nog het redelijk onstuimige karakter van Yuki”, zegt Frank Woestenburg. “Kamikaze is een Japans woord, dus het wordt een do or die voor hem. Hij zit nu bij een topteam, maar wel bij een topteam in zwaar weer. Dus is dit de kans waar hij op zit te wachten, of had hij beter kunnen blijven waar hij zat?”

“Ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen, maar wie weet kan hij het wel oplossen”, vult Bleekemolen aan. “Maar ik denk het niet. Ik denk dat als hij eenmaal in de auto zit, denkt dat die Racing Bulls toch wel erg fijn was. Die auto stuurt messcherp in en op een baan als Suzuka is dat echt niet zo makkelijk. Ik vrees met grote vreze.”





