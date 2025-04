Hoe kwam het dat Red Bull afgelopen december de veel minder ervaren Liam Lawson koos als opvolger van Sergio Pérez? Sinds Red Bull bekendmaakte dat de Nieuw-Zeelander na twee Grands Prix alweer wordt teruggezet naar Racing Bulls, vragen veel critici zich dat af. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat de keuze voor Lawson in plaats van Tsunoda te maken had met de inmiddels vertrokken Adrian Newey.

Yuki Tsunoda staat na vier jaar in de Red Bull-familie op Suzuka eindelijk aan de start als coureur voor het topteam. De Japanner volgt Liam Lawson op, die terug is gezet naar neventeam Racing Bulls. Afgelopen december werd de Nieuw-Zeelander nog gekozen als opvolger van Sergio Pérez, tot de verbazing van veel kenners. Helmut Marko onthult nu waarom Red Bull niet meteen voor de meer ervaren Tsunoda is gegaan.

“Yuki had lange tijd het imago dat hij niet constant presteerde en hier en daar domme fouten maakte”, vertelt Marko aan de Kleine Zeitung. “Dat gebeurde vorig jaar bijvoorbeeld in Mexico, net op het moment dat we een beslissing moesten maken (over de toekomst van Pérez, red.)”. Het was echter niet de eerste race dat Tsunoda schade veroorzaakte. “In het algemeen kan de beslissing worden toegeschreven aan één incident. Tsunoda reed op Silverstone een keer tegen de auto van Pierre Gasly en de brokstukken op de baan beschadigden vervolgens de onderkant van Verstappens auto, waardoor hij de race verloor.”

Volgens Marko was het vooral één man die vervolgens Tsunoda eigenlijk geen kans meer wilde geven. “Adrian Newey was toen woedend. Vanaf dat moment werkte Yuki als een rode lap op een stier voor hem. Maar nu is Newey weg en heeft Yuki hard aan zichzelf gewerkt.” De topontwerper is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe baan bij Aston Martin.

