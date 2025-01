Isack Hadjar is de laatste coureur die te horen kreeg dat hij in 2025 op de Formule 1-grid staat. De jonge coureur onthult hoe Red Bull-adviseur Helmut Marko hem op een speciale manier bij de Red Bull-familie verwelkomde. Verder zegt Hadjar ernaar uit te kijken om de racebaan te delen met Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen.

Isack Hadjar is één van zes rookies die in 2025 hun debuut maken in de Formule 1. De Frans-Argentijnse coureur moest afgelopen december nog toezien hoe mededebutant Gabriel Bortoleto er met de titel vandoor ging in de Formule 2, en pakte zelf de tweede plek in het kampioenschap. Toch was dat voor Red Bull-adviseur Helmut Marko voldoende om Hadjar te promoten.

“Het raakt me echt dat Helmut helemaal naar Italië kwam om mijn contract persoonlijk te ondertekenen”, vertelt Hadjar tegen Canal+. De Franse Argentijn kan de samenwerking met de 81-jarige Oostenrijker erg waarderen. “Ik ben hem veel verschuldigd. De relatie die ik met hem heb, is meer dan alleen baas-werknemer. Als het niet goed gaat, zal hij me niet zomaar bekritiseren. Hij heeft respect voor mij als persoon en voor mijn benadering van de sport.”

Baan delen met Verstappen

Hadjar vervangt Liam Lawson bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, waardoor er bij het voormalige Visa RB een plaatsje vrijkwam voor Hadjar. “Ik voel me echt gelukkig en bevoorrecht”, vervolgt de rookie. “Ik zal het pas echt beseffen in Bahrein, tijdens de pre-season tests. Ik ga de baan delen met Lewis, Alonso, Max.”

Ondanks dat Hadjar beseft dat het niveau hoog ligt bij de huidige generatie coureurs, is hij vastbesloten om zich te bewijzen. “Ik ken mezelf. Zodra ik in de auto stap, wil ik mijn teamgenoot verslaan. De eerste races zullen moeilijk zijn, maar ik moet ervoor zorgen dat ik niet ontmoedigd raak.”

