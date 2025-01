Max Verstappen vertelt in een leuke anekdote hoe hij zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase in 2024 toch een keertje moest teleurstellen. De twee werken al samen sinds Verstappens begindagen bij Red Bull, met als hoogtepunten de vier wereldtitels van de Nederlander. Ondanks deze succesvolle samenwerking vernoemde Verstappen zijn nieuwste kat niet naar Lambiase, en de coureur legt uit waarom.

Max Verstappen en race-ingenieur Gianpiero Lambiase werken al samen sinds de promotie van de Nederlander naar Red Bull in 2016. De interacties tussen de twee via de boordradio hebben al voor meerdere memorabele momenten gezorgd, maar helaas voor Lambiase vertaald dat zich niet in een klein eerbetoon aan de ingenieur.

De Brit vertelde grappend aan Sky Sports dat hij teleurgesteld is dat de wereldkampioen zijn nieuwste kat niet naar Lambiase heeft vernoemd. “Volgens mij heeft (Verstappen, red.) net een nieuwe kat en hij zei dat hij deze GP zou noemen. Maar hij heeft het Donatello of zoiets anders doms genoemd”, aldus een teleurgestelde Lambiase.

Penelope

Verstappen legt nu uit waarom hij het nieuwste lid van de familie niet naar zijn race-ingenieur kon vernoemen. De Red Bull-coureur vertelt hoe de beslissing uiteindelijk bij ‘bonusdochter’ Penelope kwam te liggen. “Ja, want Penelope, ik vroeg het aan haar, wat vind je van deze naam? Ze wilde de kat echter geen GP noemen, dus moesten we voor een andere naam gaan”, besluit Verstappen aan Sportskeeda.

