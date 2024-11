Race-ingenieur Gianpiero Lambiase is ontzettend trots op zijn coureur Max Verstappen. De Brit werkt al sinds Verstappens begindagen bij Red Bull met de Limburger samen, en zag dit seizoen hoe de coureur zelfs na tien jaar in de Formule 1 zich weer heeft verbeterd. Lambiase waarschuwt de concurrentie van Verstappen daarom ook alvast voor de komende jaren.

Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase werken al sinds 2016 bij Red Bull samen. De twee hebben in de jaren sindsdien al behoorlijk wat hoogtepunten samen meegemaakt, waaronder het winnen van vier wereldtitels. Lambiase prijst zijn coureur dat hij na al zijn succes zich nog altijd doorontwikkelt.

“Dit seizoen heeft eigenlijk best wel veel gemeen met 2021”, blikt Lambiase terug, tegenover Sky Sports. De Britse ingenieur legt ook meteen uit waarom het seizoen hem deed denken aan Verstappens titelstrijd met Lewis Hamilton. “Het werd op momenten heel intens, doordat het gat dat we aan het begin van het jaar hadden geleidelijk verdween. En het is voor de buitenwereld misschien moeilijk te geloven, maar Max heeft dit jaar opnieuw een stap gezet. Hij werkt zeer goed met zijn crew samen en we hebben een paar keer gezien dat hij niet per se elke race hoeft te winnen. Hij is enorm gegroeid.”

‘Max is een beest’

Verstappen schaart zich met zijn vierde wereldtitel naast Alain Prost en Sebastian Vettel in een bijzonder rijtje. Helmut Marko zei eerder al dat Red Bull in 2025 voor een vijfde titel voor de Nederlander wil gaan, en ook Lambiase ziet dat wel gebeuren. “Dat is ook het probleem waar de andere coureurs mee te maken hebben: Max is een beest, hij verbetert zich elk jaar weer. Net wanneer je begint te denken dat hij zijn piek bereikt heeft, maakt hij nog een stap. Dat moet voor de anderen op de grid best beangstigend zijn.”

