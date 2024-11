Max Verstappen verzekerde zich in Las Vegas van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Door simpelweg vóór titelrivaal Lando Norris te eindigen, besliste de Nederlander het kampioenschap. Helmut Marko is uiteraard trots op Verstappen, die volgens hem heeft bewezen dat hij zelfs in een auto die niet altijd competitief was, nog steeds de beste is.

“Hij (Verstappen, red.) deed het eigenlijk allemaal in een auto die niet competitief was,” verklaarde Helmut Marko tegenover de media in Las Vegas. “Zelfs in de races waarin hij niet meedeed voor de winst, bleef hij goede punten scoren.” Dankzij deze nieuwste triomf schaart Verstappen zich in een bijzonder rijtje. Net als Alain Prost en Sebastian Vettel heeft hij nu vier kampioenschappen op zijn naam staan. Marko voorspelt echter dat het hier niet bij zal blijven.

“Zolang hij er nog plezier in heeft, zal hij dit blijven doen,” aldus de Oostenrijker. Marko is bovendien optimistisch over de kansen van Red Bull voor volgend seizoen. “We hebben ons lesje wel geleerd en weten nu hoe we het in 2025 gaan aanpakken. Vier titels op rij winnen is geweldig, maar nu moeten we proberen er nog een vijfde aan toe te voegen.” Tot slot werd Marko gevraagd of hij nog een feestje gaat vieren in Las Vegas. “We hadden eigenlijk niets gepland staan, maar hier moet er altijd wel een feestje te vinden zijn,” reageerde hij lachend. “Ik ben in ieder geval blij dat Verstappen heeft gewonnen.”

