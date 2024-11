Het is feest in Las Vegas. Max Verstappen is voor de vierde keer op rij wereldkampioen in Formule 1! Ook in de garage van Red Bull is het feest. Bekijk hier een video met de laatste ronde van de race en de ontlading bij Max Verstappen en het team van Red Bull.

