Max Verstappen reageerde geëmotioneerd na het binnenhalen van zijn wereldtitel, zijn vierde op een rij. “Ongelooflijk! Het was moeilijker dan vorig jaar, maar we hebben alles gegeven. Ontzettend bedankt allemaal”, vertelde hij meteen na afloop van de GP van Las Vegas over de boordradio, terwijl hij nog in de auto zat. “Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn, vier wereldtitels. Nogmaals, iedereen enorm bedankt.”

De Red Bull-coureur eindigde zondagochtend als vijfde in de GP van Las Vegas, één plek voor zijn enige rivaal Lando Norris. Met nog twee races dit seizoen – in Qatar en Abu Dhabi – is de Nederlander niet meer te achterhalen.

Verstappen, even later op de grid tegen interviewer Jenson Button: “Het was een lang seizoen. Het begon ongelooflijk goed, maar daana kregen we een zware periode. Het team is echter bijeen gebleven. Ik ben trots op iedereen. Deze vierde wereldtitel zorgt bij mij voor een gevoel van opluchting en vooral ook trots.”

Verstappen: “Het was een uitdagend seizoen, ook voor mij als persoon. Natuurlijk heb ik enorm genoten van vorig jaar, toen we als team zo dominant waren, maar dit jaar hebben we veel moeten overwinnen en veel lessen geleerd. Dat maakt deze titel heel speciaal en iets om trots op te zijn. Als 17-jarige had ik nooit gedacht dat ik zoiets als dit zou bereiken. Vier wereldtitels, ongelooflijk!”

