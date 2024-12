Isack Hadjar kreeg in december te horen dat hij een Formule 1-stoeltje krijgt bij het juniorenteam Visa RB. Daarmee is de grid voor 2025 compleet. De Frans-Algerijnse belofte verwezenlijkt een langgekoesterde droom – uitkomen in de koningsklasse van de autosport. Wat het extra bijzonder maakt? Hadjar deelt de grid met zijn grootste held, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Dat Hadjar zich volgend jaar in feite bij het opleidingsteam van Red Bull voegt, neemt niet weg dat hij Hamilton als de allergrootste coureur beschouwt. De afgelopen jaren kon natuurlijk niemand om wereldkampioen Max Verstappen heen, maar volgens Hadjar blijft diens Britse rivaal de onbetwiste koning. In een oud interview met Formula2.com legt de 20-jarige coureur uit waarom Hamilton zo bijzonder voor hem is.

‘Ik hou van hem’

“Ik ben opgegroeid met Lewis Hamilton op de buis”, aldus Hadjar. “Sinds ik drie jaar oud ben, ben ik altijd fan van hem geweest en heb ik hem tot zijn zevende wereldtitel gesteund. Ik was heel trots dat ik mocht juichen voor een coureur die alles won. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij de meest complete rijder is.” In 2025 staat Hadjar samen met Hamilton op de grid: de rookie bij Red Bull-kweekvijver Visa RB en de Britse vedette, voor het eerst in de Ferrari-kleuren.

LEES OOK: Officieel: Isack Hadjar stroomt door naar Visa RB, nog een rookie in 2025

“Sinds ik begon met racen in de eenzitters, raakte ik nog meer geïnteresseerd in Formule 1, en werd het voor mij duidelijk dat Hamilton de te kloppen man was”, besloot Hadjar. “Hij is voor mij de maatstaf en zonder twijfel de GOAT (Greatest Of All Time, een populaire term uit de basketbalwereld). Ik hou echt van hem – hij inspireert me in alles wat ik doe.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)