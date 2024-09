De zorgen bij Helmut Marko zijn groot, bij Red Bull is er op zaterdag en zondag veel werk aan de winkel. De Oostenrijkse adviseur van het team was tegenover diverse media uitgesproken in zijn oordeel over de eerste twee vrije trainingen van de GP van Singapore. “We zijn net zo snel als Franco Colapinto.”

Hoewel dat laatste een compliment voor de Argentijnse Williams-coureur is – het is pas zijn derde F1-weekend – zegt het vooral veel over de ontevredenheid bij Red Bull. Het team begrijpt de problemen met de balans van de auto inmiddels beter, er wordt hard aan een oplossing gewerkt. “Maar niets werkt op de auto van Verstappen”, liet Marko in Singapore aan meerdere verslaggevers weten. “De situatie is zorgwekkend. We moeten wat proberen.”

De zorgen van Marko passen bij de reactie van Verstappen zelf na de tweede vrije training. Dat hij daarin slechts als vijftiende eindigde zegt niet alles, maar wel iets. “Het algemene gripniveau is waar we ons zorgen over moeten maken. Het voelde moeilijk aan. We hadden niet de grip die we nodig hebben.”

