Max Verstappen krijgt straf voor zijn taalgebruik in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore. Dat hebben de stewards besloten nadat Verstappen op het matje was geroepen. Hij moet nu ‘work of public interest’ gaan verrichten: oftewel een taakstraf met een maatschappelijk karakter.

Verstappen gebruikte donderdag in de persconferentie het woord ‘fuck’, iets wat bij velen verkeerd is gevallen. De Nederlander bood bij de stewards zijn excuses aan. Hij legde uit dat het in her Nederlands meer gemeengoed is om het woord te gebruiken en dat Engels niet zijn moedertaal is. De stewards hebben daar naar eigen zeggen begrip voor, maar vinden dat het genoegzaam bekend is dat dit taalgebruik niet gewaardeerd wordt.

