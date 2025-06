Alex Albon denkt dat het ‘extreme’ verschil tussen de auto’s van Red Bull en Racing Bulls een belangrijke reden is waarom teamgenoten van Max Verstappen al jaren moeite hebben om in de buurt te komen van de viervoudig wereldkampioen. Volgens de Williams-coureur is de overstap van een vergevingsgezinde naar een extreem scherpe auto simpelweg te groot voor veel jonge rijders.

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 is Red Bull er niet in geslaagd een tweede coureur te vinden die Verstappen kan bijbenen. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en nu Yuki Tsunoda hebben zich stuk voor stuk met hem proberen te meten, maar telkens bleek de Nederlander onverslaanbaar. Pérez hield het vier seizoenen vol naast Verstappen, maar ging in 2024 alsnog hopeloos ten onder. Opvallend is dat hij de enige was die niet was doorgestroomd vanuit het zusterteam uit Faenza.

‘Alleen Verstappen kan daar mee omgaan’

Alex Albon, die halverwege zijn rookie-seizoen in 2019 de overstap maakte van het toenmalige Toro Rosso naar Red Bull, reed tot en met 2020 naast Verstappen. Inmiddels zit hij in zijn vierde seizoen bij Williams. Tijdens het raceweekend in Canada blikte hij terug op zijn periode bij Red Bull. Met het oog op de worstelende Yuki Tsunoda deed hij een opvallende observatie over het tweede Red Bull-stoeltje.

LEES OOK: Montoya heeft genoeg van tactieken Red Bull: ‘Lijkt wel een kleuterschool’

“Ik denk dat de auto’s van Red Bull echt op het scherpst van de snede rijden”, aldus Albon tegenover de media in Montréal. “Verstappen kan daar gewoon mee omgaan. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat ik er toen ontzettend veel moeite mee had. Met de ervaring die ik nu heb, durf ik te stellen dat ik het beter aan zou kunnen, maar rijden in een Red Bull is voor de meeste coureurs allesbehalve vanzelfsprekend.”

Extreme verschillen

Volgens Albon zit het grootste verschil niet per se in de pure snelheid van de auto, maar in het karakter ervan. “De auto’s van Racing Bulls zijn behoorlijk vergevingsgezind”, lichtte hij toe. “Ze voelen gebalanceerd aan, heel stabiel – dat schept vertrouwen. En dat is ook logisch, want het team leidt vooral jonge coureurs op. De Red Bull is daarentegen bijna het tegenovergestelde. Je gaat van misschien wel de makkelijkste auto op de grid naar de moeilijkste.”

Daarin schuilt volgens Albon de sleutel. Het gebrek aan aansluiting komt niet alleen doordat Verstappen simpelweg beter is, maar ook doordat de overstap van Racing Bulls naar Red Bull zó extreem is dat het vrijwel onmogelijk is om zonder ervaring direct te presteren. Yuki Tsunoda heeft dat telkenmale bevestigd. “Het rijden is één ding, maar het grootste deel zit in het begrijpen van de auto, de banden, de techniek en je eigen rijstijl”, besloot Albon. “Als jonge coureur in de Formule 1 ben je nog volop bezig met ontdekken wat werkt – voor jezelf én voor de auto. Verstappen weet dat inmiddels perfect. Hij weet wat de auto snel maakt en hoe hij ermee moet omgaan. Voor een jonge coureur is dat veel lastiger – en dat zie je terug in de resultaten.”

Alex Albon en Max Verstappen als Red Bull-teamgenoten in 2020 (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.