Toto Wolff reageert op de uitspraken van Christian Horner over de toekomst van Mercedes-coureur George Russell. De Red Bull-teambaas gaf aan wel interesse te hebben in een samenwerking met Russell, zodra het Mercedes-contract van de Brit afloopt. Volgens Wolff zei Horner dat alleen maar om “de boel op stelten te zetten”.

Eind 2025 loopt het huidige Mercedes-contract van George Russell af, waardoor de toekomst van de Brit in de Formule 1 na volgend seizoen onzeker is. Ook de toekomstige line-up van Red Bull staat nog niet vast, vooral omdat Sergio Pérez al langere tijd ondermaats presteert.

Red Bull-teambaas Horner gaf daarom tijdens het weekend in Singapore aan wel interesse te hebben in een samenwerking met Russell. “George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer. Het zou dom zijn om daar geen rekening mee te houden”, zei de Brit, tegen Sky Sports F1.

Het duurde niet lang voordat de opmerkingen van Horner Mercedes-teambaas Wolff bereikten, en de Oostenrijker nam op zijn beurt geen blad voor de mond. Volgens de huidige teambaas van Russell deed Horner de uitspraken alleen maar om te provoceren. “Christian probeert altijd de boel op stelten te zetten. Dat hoort bij het spel”, reageert Wolff.

‘George is een Mercedes-coureur’

Russell staat in 2025 naast Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli op de grid. Wolff heeft ondertussen ook de deur nog altijd op een kier staan voor Max Verstappen, mocht de Nederlander alsnog een overstap overwegen. Toch durft Wolff een kleine belofte aan Russell te doen. “George is een Mercedes-coureur, is dat altijd geweest en zal dat hopelijk ook altijd blijven. We hebben een lang contract met hem.”

