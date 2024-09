Vertrekt George Russell in de toekomst naar Red Bull? Teambaas Christian Horner lijkt in ieder geval een samenwerking met de Mercedes-coureur niet uit te sluiten. Russells huidige contract bij Mercedes loopt eind 2025 af, en volgens Horner zou het “dom zijn” van Red Bull om daar geen rekening mee te houden.

Russell rijdt vanaf 2022 voor de Duitse renstal, en heeft tot eind 2025 een contract. Zijn teambaas Toto Wolff houdt echter nog altijd de deur op een kier voor Max Verstappen, waardoor de toekomst van Russell na volgend seizoen nog onzeker is. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet op zijn beurt wel potentie in de jonge Brit.

“We zijn niet bang om buiten de rijderspoule (van Red Bull, red.) te kijken,” vertelde Horner aan Sky Sports F1. “George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer. Het zou dom zijn om daar geen rekening mee te houden. Er zijn andere coureurs, getalenteerde coureurs, die ook zonder contract kunnen komen te zitten.”

Ook als Verstappen besluit om bij Red Bull te blijven, is er alsnog een kans dat er een plaatsje vrijkomt voor Russell bij Red Bull. Sergio Pérez presteerde ondermaats in 2024, waardoor de toekomst van de Mexicaan bij de Oostenrijkse renstal nog altijd niet vaststaat. “Het Red Bull-systeem vraagt om resultaten en prestaties en natuurlijk levert Max die. Checo heeft dit jaar te weinig geleverd”, legt Horner uit. “Vorig jaar deed hij het goed, of goed genoeg, door tweede te worden in het kampioenschap.”

Lawson ook een optie?

Naast Russell kijkt Horner ook naar coureurs binnen de eigen kweekvijver van Red Bull, met name naar de Nieuw-Zeelandse Liam Lawson. De teambaas betwijfelt echter of Lawson al op het gewenste niveau zit. “We hebben een aantal grote talenten, we hebben Liam Lawson op de bank zitten. We weten niet zeker of hij op dat niveau zit, als we kijken naar bijvoorbeeld Colapinto, Bearman en Antonelli. Alleen de tijd zal het leren.”

