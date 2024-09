Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult dat Ferrari de allerlaatste upgrades van het seizoen meeneemt naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. De teambaas legt uit hoe de focus van de Scuderia nu op de 2025-auto ligt, ook al heeft het Italiaanse team nog een kans om in het constructeurskampioenschap aan Red Bull voorbij te gaan.

Ferrari staat momenteel nog maar 34 punten achter op Red Bull in het constructeurskampioenschap. Of de Scuderia de Oostenrijkse renstal nog kan inhalen in de laatste zes races van het seizoen is echter de vraag. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult namelijk dat zijn team in Austin de laatste upgrades van het seizoen meeneemt.

“We weten allemaal dat we al begonnen zijn met de ontwikkeling van de volgende auto en we proberen ons best te doen om bij de volgende (race, in Austin, red.) kleine upgrades mee te nemen”, vertelt Vasseur, aan Motorsport.com. “Ik denk dat het waarschijnlijk de laatste zal zijn voor iedereen. Dat geldt voor ons, maar ook voor de andere teams.”

Kleine beetjes helpen

Hoewel het upgradepakket dat Ferrari meeneemt naar Amerika niet groot is, zullen alle kleine beetjes de Scuderia kunnen helpen in hun strijd met Red Bull. “Het is nu zo krap (in het F1-veld, red.) dat in de laatste vier of vijf, zes races, elk beetje een verschil kan maken”, besluit Vasseur.

