Met het vertrek van Adrian Newey in het verschiet, is het aan technisch directeur Pierre Waché om de leiding te nemen binnen de technische tak van Red Bull. De Fransman is al sinds 2013 werkzaam in Milton Keynes en is medeverantwoordelijk voor de Formule 1-bolides van het Oostenrijkse team. Oud-coureur Ralf Schumacher twijfelt echter of Pierre Waché klaar is voor deze verantwoordelijkheid en voorspelt een aantal moeilijke jaren voor Red Bull.

“Het team lijdt onder het feit dat zoveel mensen vertrekken of willen vertrekken,” zei de Duitser tegen Sport.de. Naast Adrian Newey kozen ook sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay voor functies bij concurrerende teams. “Het is niet gemakkelijk om zulke mensen te vervangen,” legde Schumacher uit. Over de opvolger van Adrian Newey zei hij: “Ik heb het gevoel dat Pierre Waché binnen Red Bull nog niet klaar is voor deze taak.”

‘Verstappen maakt het verschil’

“Hij is zeker een briljant denker, maar hij heeft niet de flair om in de voetsporen van Adrian Newey te treden,” vervolgde Ralf Schumacher. “Hij lijkt het vermogen te missen om de kloof te overbruggen tussen de coureur en een optimale auto.” De oud-coureur doelde ongetwijfeld op de recente problemen van Max Verstappen; de Nederlander worstelde afgelopen seizoen vaak met de balans van zijn RB20.

“Natuurlijk hoop ik dat Red Bull de situatie onder controle krijgt, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dit op de korte termijn kunnen oplossen,” aldus de Duitse analist. “Het team gaat een moeilijke periode tegemoet, vooral als Max Verstappen daadwerkelijk besluit te vertrekken. In Singapore werd opnieuw duidelijk dat hij in zijn eentje het verschil maakt.” De Nederlander kwam op Marina Bay als tweede over de finish, terwijl teamgenoot Sergio Pérez genoegen moest nemen met P10.

