Adrian Newey neemt in 2025 toch nog niet helemaal afscheid van Red Bull. De Britse topontwerper onthult dat hij namelijk ook na de start van zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin betrokken blijft bij Red Bulls hypercar-project. Newey kijkt er wel alvast enorm naar uit om bij Aston Martin een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Afgelopen mei maakte Red Bull bekend dat na bijna een decennium trouwe dienst Adrian Newey de Oostenrijkse renstal verlaat. In september onthulde de Britse topontwerper dat hij naar Aston Martin overstapt, en op 1 maart 2025 bij de Britse renstal in dienst treedt. Newey vertelt echter in de High Performance-podcast dat hij ook dan nog niet helemaal afscheid neemt van Red Bull. Hij blijft namelijk betrokken bij het RB17-project.

“Ik ben eigenlijk al uit het Formule 1-team (van Red Bull, red.) sinds na Suzuka”, legt de 65-jarige Newey uit. “Maar ik heb nog steeds hard gewerkt aan de RB17-raceauto, wat eigenlijk een soort passieproject is geweest. Ik heb er enorm van genoten, omdat het net iets anders is dan Formule 1.”

Newey’s ‘baanbrekende’ hypercar werd afgelopen juli voor het eerst gepresenteerd tijdens het Goodwood Festival of Speed. Hoewel de Brit op het punt staat om Red Bull gedag te zeggen, blijft hij nog druk bezig met de zogenoemde Formule 1-auto voor de gewone man.

“Dat zal zo blijven tot 1 maart. Daarna zal ik er nog steeds mee bezig zijn, maar dan niet meer vanuit de fabriek”, onthult de topontwerper. “Het wordt meer praten met de jongens via videoconferenties of e-mails. En als de auto begint met testen op het circuit, wat volgende zomer zal zijn, dan zal ik de circuittests bijwonen.”

Nieuwe uitdaging

Ondanks dat Newey het erg naar zijn zin heeft bij het Red Bull-project, heeft de Brit geen spijt van zijn overstap naar Aston Martin. De ontwerper vertelt dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. “Ik begon het gevoel te krijgen dat we (Red Bull, red.) wat roestig werden”, is Newey eerlijk. “Ik denk dat de jongens ook het gevoel hadden dat ze moesten laten zien dat ze het alleen konden. Dus ik dacht: ‘Oké, laten we hen de kans geven en mezelf een nieuwe uitdaging geven’.”

