De betonnen muur rondom het F1-circuit van São Paulo vormt de grens tussen twee werelden. Het poenerige karakter van de Formule 1 tegenover de bittere armoe van de bewoners in de aangrenzende favela Interlagos. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar.

In editie 18/19 van FORMULE 1 Magazine een uitgebreide reportage over leven (of: overleven) aan de andere kant van de muur, in de schaduw van de GP van São Paulo, die afgelopen weekend plaatsvond en op superieure wijze werd gewonnen door Max Verstappen. Hieronder alvast een kleine passage.

Of het maken van een avondwandeling door de favela van Interlagos een verstandig idee is? Met een serieuze blik monstert ze haar bezoek uit Nederland van top tot teen. Donker haar, bruine ogen, spijkerbroek, blauw T-shirt. Dan, na een korte overpeinzing: “Je kan op zich best doorgaan voor een Braziliaan. Maar één ding: hou je mond! Als ze horen dat je geen local bent, loop je wel een serieus risico.”

Het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo is één van de meest roemruchte circuits op de F1-kalender. Vanwege de historie en de uitdagende lay-out, maar ook vanwege de locatie, vlak naast één van de tientallen krottenwijken in de Braziliaanse metropool met zo’n 25 miljoen inwoners. Elk jaar opnieuw zorgt de komst van het miljardencircus dat de Formule 1 is voor een schrijnende tegenstelling. Racen aan de ene kant van de muur, overleven aan de andere kant.

Toch trots op de Formule 1

Werkende riolering, stromend water, elektriciteit en een lekvrij dak, het is niet voor iedere inwoner van Interlagos vanzelfsprekend. In totaal wonen er volgens recente cijfers zo’n 15.000 mensen in de krottenwijk naast het circuit. In totaal telt São Paulo zo’n drie miljoen mensen in de tientallen favela’s. Interlagos is één van de kleinere, maar waarschijnlijk wel de bekendste. Dankzij de Formule 1. De bewoners zijn er doorgaans toch trots op en blij mee. Simpelweg, omdat het geld oplevert.

Ook in Interlagos geldt: de één heeft het beter dan de ander. Manoel Andrade (22) en Valéria Aguiar (42) hebben het relatief goed voor elkaar. Ze wonen aan de buitenkant, vlakbij de Avenida Senador Teotônio Vilela, één van de grote vervoersaders richting het circuit.

Favela Interlagos op de voorgrond, F1-circuit op de achtergrond.

Horloge af en zwijgen is het devies

Horloge af, mobiel verborgen in de broekzak en zwijgen dus, is het devies voor iedere bezoeker die zich buiten de poorten van het circuit ophoudt. Zeker in de favela zelf is waakzaamheid geboden met vingervlugge jongetjes op iedere straathoek.

Voor Manoel en Valéria vormen de evenementen op het circuit de belangrijkste, of feitelijk, hun enige bron van inkomsten. Een betaalde baan hebben ze niet en ambiëren ze evenmin. Ze verhuren kamers in hun eigen huis en in huizen van vrienden en bekenden, zowel in de betere als in de mindere delen van de wijk. Dat volstaat voor een leven dat voldoet aan hun maatstaven, benadrukken ze.

