Lando Norris heeft tijdens het FIA-gala in Rwanda voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de tweede prijs in het coureurskampioenschap in ontvangst mogen nemen. De Brit nam gelijk van de gelegenheid gebruik om een controversiële uitspraak over Max Verstappen van eerder in het jaar terug te nemen. “Je weet hoe de media dingen veranderen”, aldus de McLaren-coureur.

Het was tijdens de Grand Prix van São Paulo dat Max Verstappen een mokerslag uitdeelde aan Lando Norris voor de winst in het coureurskampioenschap. De Red Bull-coureur won de regenrace, nadat hij vanaf plek zeventien was gestart. Norris zakte ondertussen terug naar plek zes, terwijl hij van polepositie was vertrokken.

De McLaren-coureur verloor mede door een slecht getimede pitstop de kans op een goede finishplaats. Norris was namelijk vlak voor het stilleggen van de race vanwege een zware crash de pits ingedoken. Verstappen kreeg vervolgens onder de rode vlag een ‘gratis’ pitstop. “Je neemt een gok, het heeft zich voor (Red Bull, red.) uitbetaald”, reflecteerde de McLaren-coureur na de race. “Het is geen talent of, weet je, het is gewoon geluk. Dus gewoon een beetje pech.”

Norris neemt uitspraak terug

Vooral de uitspraak over dat Verstappen ‘geluk’ had met zijn pitstop, ging vervolgens een eigen leven leiden in de media. De quote kwam tijdens het FIA-gala ook nog even voorbij, dus de Brit zag zijn kans schoon om zijn uitspraak terug te nemen. “Ten eerste neem ik die opmerking terug, toen ik zei dat het allemaal geluk was en geen talent”, zei Norris terwijl hij zijn trofee in ontvangst nam. “Je weet hoe de media dingen veranderen.”

De Brit feliciteert vervolgens ook Verstappen met zijn vierde wereldbeker. “Allereerst mijn felicitaties aan Max. Wat hij dit jaar heeft gedaan, wat hij in Brazilië heeft gedaan, was natuurlijk ongelooflijk”, aldus de McLaren-coureur. “Ik ben de eerste die zoiets erkent als ik het tegen hem opneem. Het was natuurlijk een zwaar seizoen. Ik heb geprobeerd mijn best te doen en het beste gevecht te leveren dat ik kon, maar dit jaar was het niet genoeg.”

