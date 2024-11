In een race vol drama en onverwachte plotwendingen heeft Lando Norris vandaag tijdens de Grand Prix van São Paulo kostbare punten verloren ten opzichte van zijn titel rivaal Max Verstappen. De race, die werd gekenmerkt door wisselende weersomstandigheden, eindigde in een teleurstelling voor de Britse coureur die als zesde over de finish kwam.

Een cruciaal moment in de race was de rode vlag-situatie, die volgens Norris onnodig was: “Het had niet met een rode vlag moeten worden afgevlagd, maar zo is het leven soms. Je neemt een gok en het heeft voor hen (Red Bull, red.) goed uitgepakt. Dat is geen talent, maar gewoon geluk.”

De rode vlag gaf andere coureurs de kans om een ‘gratis’ pitstop te maken, wat nadelig uitpakte voor de McLaren-coureur. “Dat was ongelukkig, niets meer dan dat”, zei hij tegenover Sky Sports F1. “George (Russell, red.) verdiende het waarschijnlijk meer dan wie dan ook om de race vandaag te winnen. Maar soms heb je gewoon pech en keren de regels zich tegen je.”

Dure fouten

Norris gaf ook toe dat hij zelf enkele fouten had gemaakt die hem duur kwamen te staan: “Het was een moeilijke dag, ik maakte een paar fouten waardoor ik een aantal posities verloor, maar ik deed mijn best. Ik heb een reeks goede races gehad, het werd tijd dat er iets misging.”

Met deze uitslag is het gat tussen Norris en Verstappen in het kampioenschap gegroeid tot 62 punten. De strijd om de wereldtitel lijkt hierdoor steeds meer in het voordeel van Verstappen te kantelen.

