Het 2024-seizoen van de Formule 1 zit er officieel op. De prijzen van de winnaars van het Formule 1-seizoen zijn namelijk op vrijdagavond uitgereikt tijdens het jaarlijkse FIA-gala. Het evenement werd dit jaar gehouden in het Afrikaanse Rwanda, en niet alleen viervoudig wereldkampioen Max Verstappen werd in het zonnetje gezet. Ook tweede plaats Lando Norris en derde plaats Charles Leclerc mochten hun prijzen in ontvangst nemen. McLaren kreeg voor het eerst sinds 1998 de constructeursbeker in handen.

Daarnaast was er ook nog aandacht voor de kampioenen van de Formule 2 en Formule 3, en uit andere autosporten, zoals de kartsport en de rallysport. Bekijk hier de leukste foto’s van de avond.

LEES OOK: Max Verstappen neemt vierde wereldbeker in ontvangst tijdens FIA-gala in Rwanda

De avond begon met de jongste winnaars van het seizoen: de kampioenen van de kartsport. Lando Norris, die zelf in 2014 de prijs mee naar huis mocht nemen, reikte de beker uit aan FIA Karting World Champion Kenzo Craigie, en neemt vervolgens een selfie met Craigie en even eens kampioenen Ethan Jeff-Hall en Giussepe Palomba (Getty Images).

Max Verstappen mocht al eerder op de avond even op het podium klimmen, om de Formule 2-prijs uit te reiken aan Gabriel Bortoleto. De Braziliaan won na een spectaculaire finale in Abu Dhabi het kampioenschap van de opstapklasse van naaste concurrent Isack Hadjar (Getty Images).

Heel lang kan Bortoleto niet nagenieten van zijn Formule 2-titel. De Braziliaan maakt namelijk volgend seizoen zijn Formule 1-debuut bij Sauber. Bortoleto wordt dan de teamgenoot van Nico Hülkenberg (Getty Images).

Ook Red Bull-junior Isack Hadjar (rechts) en de Estse Paul Aron (links) mochten respectievelijk hun tweede en derde prijs in ontvangst nemen. Over Hadjar gaan er geruchten dat de coureur wel eens in 2025 kan doorstromen naar de Formule 1 (Getty Images).

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet genieten vanaf de eerste rij van het gala-evenement. Het stel is in verwachting van hun eerste kind samen (Getty Images).

Net al bij de Formule 2 wordt ook bij de Formule 1 de hele top-drie van het kampioenschap in het zonnetje gezet. Charles Leclerc eindigde op plek drie, achttien punten achter nummer twee Lando Norris (Getty Images).

Lando Norris neemt voor het eerst de prijs voor de tweede plaats in het coureurskampioenschap in ontvangst. De Brit kende een uiterst succesvol seizoen, en won ook zijn eerste vier Grands Prix (Getty Images).

Ook voor Norris’ team McLaren was het een zeer geslaagd seizoen. Het team uit Woking won voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel. Teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown mochten de beker in ontvangst nemen (Getty Images).

McLaren won uiteindelijk de titel met 666 punten, veertien punten meer dan tweede plaats Ferrari. Norris was verantwoordelijk voor vier overwinningen, terwijl teamgenoot Oscar Piastri er twee op zijn naam schreef (Getty Images).

De avond werd afgesloten met de belangrijkste prijs. De beker voor de winnaar van het Formule 1-coureurskampioenschap werd uitgereikt aan Max Verstappen. De Nederlander mocht deze voor de vierde keer in ontvangst nemen, en komt zo in een illuster rijtje terecht (Getty Images).

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).