Max Verstappen heeft tijdens het FIA-gala van 2024 in Rwanda zijn vierde WK-trofee in ontvangst genomen. De Nederlander won de wereldtitel al tijdens de Grand Prix van Las Vegas, maar kreeg tijdens het jaarlijkse evenement pas zijn beker. Verstappen komt met zijn vierde wereldtitel in een illuster rijtje terecht. Alleen Alain Prost en Sebastian Vettel wonnen eerder vier keer het wereldkampioenschap.

Het FIA-gala is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin de prijzen worden uitgereikt aan de kampioenen van verschillende autosporten, van de kartsport tot aan de rallysport, van het afgelopen seizoen. Ook Formule 1-kampioen Max Verstappen kreeg op deze avond eindelijk zijn beker in handen. Het is voor de vierde keer dat de Nederlander er met de grootste prijs van de avond vandoor gaat.

LEES OOK: Rwanda wil Formule 1 terughalen naar Afrika met eigen Grand Prix

“Allemaal zijn ze anders, en dat maakt het elke keer weer speciaal”, zei de Nederlander al voorafgaand aan het Gala. Verstappen is er vooral trots op dat de worstelingen met de RB20 hem dit jaar niet van de titel hebben afgehouden. “Voor ons was het een moeilijk jaar, dus om hier te staan met alsnog de titel, daar ben ik erg trots op.”

Tijdens de prijsuitreiking zelf wordt Verstappen ook nog even gevraagd hoe hij het vindt dat hij nu in het exclusieve clubje van viervoudig wereldkampioenen thuishoort. “Als kind droom je van dit soort dingen”, aldus Verstappen. “Soms heb je geluk in het leven, soms ben je op de juiste plek op de juiste tijd en als coureur moet je daar je voordeel mee doen. Het is geweldig, vier titels is ongelooflijk. Natuurlijk hoop ik dat het hier niet stopt, dat we nog langer succesvol kunnen zijn. In 2026 zal veel veranderen. We moeten nu vooral genieten van het moment.”

Brazilië

Ook Verstappens teambaas Christian Horner is beretrots op zijn stercoureur. “Hij is ongelooflijk geweest dit jaar”, prijst de Red Bull-teambaas Verstappen tijdens het gala. “Om te bereiken, wat hij heeft bereikt. Negen overwinningen, acht poleposities, en het wereldkampioenschap winnen. Ik denk dat de race in Brazilië ook één van zijn beste races ooit was. We hadden een moeilijke auto om te temmen dit jaar, maar hij heeft dat gedaan. Van zijn vier wereldkampioenschappen, is deze echt heel bijzonder.”

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez viel ook nog in de prijzen. De Mexicaan won de FIA Action of the Year-prijs voor zijn inhaalactie op Fernando Alonso en Carlos Sainz tijdens de sprintrace in São Paulo.

Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet tijdens het FIA-gala in Rwanda (Getty Images)

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).